"John Wick: Capítulo 4" lidera bilheteira de cinema em Portugal

O quarto filme da série "John Wick" entrou diretamente para o topo da tabela de filmes mais vistos nas salas de cinema portuguesas. No primeiro fim de semana recebeu 52 238 espectadores, melhor do que o capítulo anterior, lançado em maio de 2019 e que abriu com 43 302 bilhetes vendidos.





Num segundo lugar bastante distante, outra novidade, o anime japonês "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - A Aldeia dos Ferreiros", com 11 385 espectadores e a melhor média por sessão de um filme durante o fim de semana apesar de ter estreado um dia mais tarde do que os restantes.





"Creed III" desceu duas posições e ficou-se pelos 10 997 bilhetes vendidos.





A audiência total de cinema entre quinta e domingo foi de 133 975 espectadores, uma subida de 15% em comparação com o fim de semana anterior.









BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 John Wick: Capítulo 4 Pris Audiovisuais € 343 461 - 994 € 357 976 1 2 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - A Aldeia dos Ferreiros Big Picture € 69 071 - 171 € 69 071 1 3 Creed III Cinemundo € 65 794 -42,1 535 € 860 788 4 4 Shazam! Fúria dos Deuses Cinemundo € 54 120 -52,8 631 € 188 804 2 5 Gritos 6 NOS Audiovisuais € 44 626 -41,2 437 € 284 765 3 6 A Baleia NOS Audiovisuais € 39 148 -47 442 € 372 636 4 7 Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo NOS Audiovisuais € 30 333 -53 307 € 252 276 25 8 Escola De Coelhos - Missão Ovo Dourado Films4you € 21 268 - 365 € 21 268 1 9 Patas em Fúria Outsider Films € 19 978 -49,2 229 € 102 138 3 10 65 Big Picture € 17 235 -58,4 257 € 148 866 3





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 John Wick: Capítulo 4 Pris Audiovisuais 52 238 - 994 54 247 1 2 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - A Aldeia dos Ferreiros Big Picture 11 385 - 171 11 385 1 3 Creed III Cinemundo 10 997 -42,6 535 139 514 4 4 Shazam! Fúria dos Deuses Cinemundo 9 141 -49,7 631 30 571 2 5 A Baleia NOS Audiovisuais 8 970 -27,7 442 66 250 4 6 Gritos 6 NOS Audiovisuais 7 694 -40,5 437 48 069 3 7 Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo NOS Audiovisuais 6 706 -36,7 307 46 406 25 8 Escola De Coelhos - Missão Ovo Dourado Films4you 4 039 - 365 4 314 1 9 Patas em Fúria Outsider Films 3 736 -49,2 229 19 115 3 10 65 Big Picture 2 919 -58 257 25 133 3





Dados: ICA