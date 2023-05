Johnny Depp bem acolhido entre as estrelas no primeiro dia em Cannes

Michael Douglas eterno e luminoso







Entre elas Helen Mirren, a actriz chinesa Gong Li, Madds Mikkelsen, que participa no novo "Indiana Jones", e Pierre Richard, que abrilhanta o elenco do filme de Maïwenn. Estas questões que atormentam o mundo do cinema não ofuscaram a abertura do Festival, com o tradicional desfile de estrelas, embora menos concorrido do que na edição de aniversário do ano passado.





Michael Douglas foi aplaudido de pé antes de receber a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes, que coroa os seus 55 anos de carreira.



"É um grande presente", afirmou, sob o caloroso aplauso do público, que incluía a sua mulher, a actriz Catherine Zeta-Jones, e a filha Carys.



"Significa muito para mim, porque há centenas de festivais de cinema no mundo, mas só há um em Cannes (...) É uma honra incrível", disse.



"Estou a ficar mais velho", brincou o actor americano de 78 anos. Olhando para trás, para os meus 55 anos (de carreira), pergunto-me como aguentei tanto tempo", comentou acrescentando que o festival "recorda-nos (...) que o cinema ultrapassa os limites e une as fronteiras".



"A Cannes e a toda a França, gostaria de abraçar com todo o meu coração", concluiu em francês, antes de a actriz americana Uma Thurman lhe entregar o prémio apelidando Douglas de "estrela de cinema eterna" e "artista luminoso".





Após esta cerimónia, a 76ª edição foi oficialmente aberta por Catherine Deneuve, ao lado da sua filha Chiara Mastroianni, depois de esta ter recitado um poema de apoio aos ucranianos.







Competição começa quarta-feira





A competição arranca quarta-feira com duas longas-metragens: "Monster", do japonês Hirokazu Kore-Eda, e "Le Retour", da francesa Catherine Corsini.



No total, 21 cineastas concorrem à Palma de Ouro, incluindo sete mulheres, um nível recorde para o maior festival de cinema do mundo. Os filmes serão avaliados por um júri de nove membros presidido por Ruben Östlund, vencedor da sua segunda Palma de Ouro em 2022 com "Triângulo da Tristeza".