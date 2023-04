José Miguel Ribeiro:"Portugal não aproveita crescimento na animação"

"Os europeus dizem que o filme é poético, muito belo e visual, mas a questão do poético tem a ver com as metáforas que o filme utiliza. As metáforas em África são utilizadas para falar do dia a dia. Eles não veem a natureza fora deles. Não existe uma palavra para natureza nas línguas tradicionais africanas, porque não vivem fora dela", disse José Miguel Ribeiro.







"Nayola" estreia nos cinemas a 13 de abril.