Marco Martins na seleção oficial de San Sebastián

O filme teve como origem dois anos de investigação junto da comunidade portuguesa de Great Yarmouth tendo resultado primeiro numa peça de teatro apresentada em 2018 e agora no filme. Nascida nos anos da crise económica, entre 2009 e 2014, esta onda migratória teve como destino principal as grandes fábricas de transformação alimentar instaladas na região de Norfolk.



Com uma atividade que se estende pelos campos do cinema, artes plásticas e teatro, o lisboeta Marco Martins formou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema, tendo depois continuado os estudos nos Estados Unidos. Ganhou a Quinzena dos Realizadores no Festival de Cannes, em 2005, com a sua primeira longa-metragem, "Alice", sobre um pai que procura a filha desaparecida. "São Jorge", esteve na competição em Veneza e valeu um Leão de Ouro ao actor Nuno Lopes, em 2017.