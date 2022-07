"Mínimos" na frente com entradas em queda

A sequela de "Mínimos" voltou a ser o filme mais visto nos cinemas portugueses. Entre quinta e domingo somou 37 998 espectadores, com uma média de 30,9 pessoas por sessão.



Seguiram-se "Thor: Amor e Trovão", com 27 957 bilhetes vendidos e "Top Gun: Maverick", com 13 794.



A melhor estreia foi a comédia francesa "Que Mal Fizemos Todos a Deus?" vista por 7 415 espectadores.



O filme português "O Pai Tirano", nova versão da comédia dos anos 40, foi apenas o oitavo mais visto com uns fracos 3 208 espectadores e uma média de apenas 6,3 bilhetes vendidos por sessão.



De acordo com os dados oficiais do ICA, passaram pelos cinemas nestes quatro dias 120 714 pessoas, menos 23 765 do que no fim de semana anterior.



Após semanas em que se sucederam lançamentos de grandes produções norte-americanas, com "Top Gun: Maverick", "Mundo Jurássico: Domínio" e "Thor: Amor e Trovão" a levar mais espectadores às salas, o calendário durante agosto, setembro e ainda durante a primeira quinzena de outubro, deixa antever uma descida prolongada nas audiências.











BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Mínimos 2: A Ascensão de Gru Cinemundo € 205 048 -23,4 1 230 € 1 772 085 4 2 Thor: Amor e Trovão NOS Audiovisuais € 172 906 -34,8 1 201 € 1 361 112 3 3 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais € 80 944 -12 621 € 3 838 293 9 4 Que Mal Fizemos Todos a Deus? Outsider Films € 42 767 - 552 € 42 767 1 5 2 Duros de Roer Pris Audiovisuais € 41 126 -24,2 352 € 118 644 2 6 Galilebre e o Templo Perdido NOS Audiovisuais € 24 360 - 520 € 24 360 1 7 Mundo Jurássico Domínio Cinemundo € 21 188 -40,3 188 € 1 369 665 7 8 O Pai Tirano Cinemundo € 18 693 - 509 € 18 693 1 9 O Telefone Negro Cinemundo € 15 678 -18,8 143 € 243 514 5 10 Elvis Cinemundo € 15 260 -48,5 142 € 343 285 5





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Mínimos 2: A Ascensão de Gru Cinemundo 37 998 -24,3 1 230 328 980 4 2 Thor: Amor e Trovão NOS Audiovisuais 27 957 -35,2 1 201 218 920 3 3 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais 13 749 -11,7 621 604 186 9 4 Que Mal Fizemos Todos a Deus? Outsider Films 7 415 - 552 7 415 1 5 2 Duros de Roer Pris Audiovisuais 7 155 -24,1 352 20 876 2 6 Galilebre e o Templo Perdido NOS Audiovisuais 4 738 - 520 4 738 1 7 Mundo Jurássico Domínio Cinemundo 3 695 -40,1 188 229 271 7 8 O Pai Tirano Cinemundo 3 208 - 509 3 208 1 9 O Telefone Negro Cinemundo 2 748 -18 143 43 074 5 10 Elvis Cinemundo 2 617 -49,3 142 58 823 5





Dados: ICA