"Mínimos" vistos por mais de 75 mil espectadores

"Mínimos 2: A Ascensão de Gru" foi o filme mais visto do fim de semana em Portugal. Entre quinta e domingo recebeu 75 372 espectadores tornando-se o filme de animação com maior estreia nas salas de cinema desde o início da pandemia.



Tomou a liderança de "Top Gun: Maverick", #1 do box office português durante as cinco semanas anteriores. O filme com Tom Cruise passou o meio milhão de espectadores sendo, de longe, o mais popular do ano até agora.



"Mundo Jurássico Domínio" foi o terceiro mais visto no fim de semana com 28 454 espectadores para um acumulado de 194 872 bilhetes vendidos em quatro semanas.



A biopic de Elvis Presley somou 15 194 espectadores para uns mais discretos 33 011 de acumulado em duas semanas.



Segundo os dados recolhidos pelo ICA, foram vendidos 154 532 bilhetes nos cinemas nacionais no último fim de semana, o sétimo melhor em contexto pandémico num setor que recupera lentamente de dois anos de forte crise.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Mínimos 2: A Ascensão de Gru Cinemundo € 410 962 - 1 483 € 410 962 1 2 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais € 191 253 -17,6 1 078 € 3 370 892 6 3 Mundo Jurássico Domínio Cinemundo € 87 017 -38,6 761 € 1 175 798 4 4 Elvis Cinemundo € 59 404 -38 587 € 195 809 2 5 O Telefone Negro Cinemundo € 43 197 -28,4 467 € 134 233 2 6 Buzz Lightyear NOS Audiovisuais € 37 635 -64,0 702 € 420 288 3 7 Perseguição NOS Audiovisuais € 12 153 - 220 € 12 153 1 8 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura NOS Audiovisuais € 7 973 -59,8 103 € 1 952 653 9 9 Homens à Beira de Um Ataque de Nervos Outsider Films € 7 318 - 210 € 7 318 1 10 A Lei de Teerão Leopardo Filmes € 4 718 - 87 € 4 718 1





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Mínimos 2: A Ascensão de Gru Cinemundo 75 372 - 1 483 75 372 1 2 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais 28 454 -24,8 1 078 525 304 6 3 Mundo Jurássico Domínio Cinemundo 15 194 -39,7 761 194 872 4 4 Elvis Cinemundo 10 210 -35,7 587 33 011 2 5 O Telefone Negro Cinemundo 7 573 -28,6 467 23 752 2 6 Buzz Lightyear NOS Audiovisuais 6 950 -64,2 702 76 637 3 7 Perseguição NOS Audiovisuais 2 171 - 220 2 171 1 8 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura NOS Audiovisuais 1 400 -59,8 103 318 912 9 9 Homens à Beira de Um Ataque de Nervos Outsider Films 1 299 - 210 1 299 1 10 A Lei de Teerão Leopardo Filmes 797 - 87 797 1





Dados: ICA