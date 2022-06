"Mundo Jurássico: Domínio" soma 320 milhões com estreia nos EUA e na China

A estreia de "Mundo Jurássico: Domínio" na América do Norte valeu 143 milhões de dólares a que se juntaram 176 milhões do resto do mundo.



O sexto filme da saga dos dinossauros segue com um total global de 320 milhões de dólares.



Foi número um em 52 dos 57 locais onde estreou. Em 16, obteve a maior estreia da franquia com a ajuda das pré-estreias.



O resultado do filme da Universal teve forte ajuda dos 52,5 milhões de dólares conseguidos na China, a maior abertura de um título de Hollywood este ano, mesmo com cerca de 20% das salas de cinema fechadas por causa do pandemia, incluindo todas em Xangai e algumas em Pequim.



O Reino Unido foi o terceiro maior mercado e abriu com $15,4M. Seguiram-se a França com $9,7M, a Austrália com $8,5M, e a Alemanha com $7,5M na abertura.







Na Índia o filme chegou aos $5,7M a segunda maior estreia de uma produção norte-americana em 2022.







Espanha chegou aos $5,4M e a Malásia aos $5,2M.







Outros resultados de nota na Indonésia ($4,7M), Taiwan ($4,5M e melhor fim-de-semana de abertura de 2022); e Países Baixos ($3M, record de abertura para a franquia).



Quanto a "Top Gun Maverick" acrescentou quase $103M ao total que agora se aproxima dos $750M.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Mundo Jurássico: Domínio $319 984 000 $176 614 000 $143 370 000 $389 121 000 $245 751 000 $143 370 000 2 Top Gun Maverick $102 700 000 $52 700 000 $50 000 000 $747 043 936 $353 700 000 $393 343 936 3 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura $10 284 000 $5 400 000 $4 884 000 $930 206 858 $532 400 000 $397 806 858 4 The Roundup $7 569 000 $7 569 000 - $81 195 937 $80 527 000 $668 937 5 Os Mauzões $6 650 000 $4 400 000 $2 250 000 $229 627 445 $138 100 000 $91 527 445 6 Broker $5 235 000 $5 235 000 - $5 279 000 $5 279 000 - 7 Sonic 2: O Filme $2 710 000 $2 000 000 $710 000 $397 636 684 $207 800 000 $189 836 684 8 The Bob's Burgers Movie $2 438 000 $100 000 $2 338 000 $29 186 540 $2 100 000 $27 086 540





Dados: ComScore