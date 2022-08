“O que é um mau milagre?” O vencedor de um Óscar, Jordan Peele causou disrupção e redefiniu o género do terror moderno com “Foge” e “Nós”. Agora, Peele reimagina o filme de verão com um novo pesadelo pop: o épico expansivo de terror “Nope”. O filme volta a reunirP eele e o vencedor de um Óscar Daniel Kaluuya (“Foge”, “Judas e o Messias Negro”), juntando Keke Palmer (“Ousadas e Golpistas”) e Steven Yeun (“Minari”, “Okja”), ator já nomeado para um Óscar, no papel de residentes de uma localidade solitária no interior da Califórnia, que testemunham uma espantosa e arrepiante descoberta. “Nope” conta ainda com Michael Wincott (“Hitchcock”, “Westworld) e Brandon Perea (“The OA”, “American Insurrection”).

Recomendamos: Veja mais Trailers/Cartazes/Sinopses de Terror