Novo filme de Susana Nobre estreia no Festival de Cinema de Berlim

Definido como uma "comédia melancólica sobre o luto", o filme conta a história de Helena, interpretada pela actriz Raquel Castro, uma mulher de 40 anos que acaba de perder a mãe.







O luto de Helena, na relação por vezes vertiginosa com o seu quotidiano, ganha um significado e valor inesperados. A intimidade com as circunstâncias da morte produz nela o sentimento de que a vida passa rapidamente e que os dias se sucedem num piscar de olhos. Helena é investida por sentimentos contraditórios. Se por um lado observa a precariedade da vida, na certeza da sua finitude, por outro, esta é vivida num estado de euforia de querer participar na alegria do mundo.