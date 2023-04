O Azul do Cafetã

É com o fio mais fino da intimidade humana e o ponto mais delicado da ambiguidade amorosa que a argumentista/realizadora Maryam Touzani tece a sua segunda longa-metragem, depois do internacionalmente aclamado Adam. Mina (Lubna Azabal) assiste o marido Halim (Saleh Bakri), um mestre alfaiate que faz cafetãs à maneira tradicional na medina milenar da cidade marroquina de Salé. É um ténue equilíbrio conjugal que se descose com a chegada do aprendiz Youssef (Ayoub Missioui), para quem Halim dirige uma atenção especial enquanto criam um requintado cafetã azul, e o simultâneo diagnóstico de doença grave de Mina.

