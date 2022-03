"O Poder do Cão" vence prémios do cinema britânico

Baseado no romance de 1967 de Thomas Savage, "O Poder do Cão" passa-se num rancho do Montana, nos anos 20 e marca o regresso de Campion às longas-metragens após "Bright Star", lançado em 2009.









Lista de vencedores da edição 2022 dos prémios BAFTA:

Melhor filme: "O Poder do Cão"





Melhor realização: Jane Campion, "O Poder do Cão"





Melhor atriz: Joanna Scanlan, "Depois do Amor"





Melhor ator: Will Smith, "King Richard"





Melhor ator secundário: Troy Kotsur, "CODA"





Melhor atriz secundária: Ariana Debose, "West Side Story"





Melhor filme britânico: "Belfast", de Kenneth Branagh





Melhor filme estrangeiro: "Drive My Car", de Ryûsuke Hamaguchi





Melhor documentário: "Summer Of Soul", de Ahmir "Questlove" Thompson





Melhor filme de animação: "Encanto"





Melhor argumento original: Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza"





Melhor argumento adaptado: Siân Heder, "CODA"





Melhor cenografia: Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos, "Duna"





Melhor guarda-roupa: Jenny Beavan: "Cruella"





Prémio revelação (atores): Lashana Lynch





Prémio revelação (argumento, realização ou produção): Jeymes Samuel, "The Harder They Fall"





Melhor casting: Cindy Tolan, "West Side Story"





Melhor cabelo e maquilhagem: Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh, "Os Olhos de Tammy Faye"





Melhor direção de fotografia: Greig Fraser, "Duna"





Melhor montagem: Tom Cross, Elliot Graham, "007: Sem Tempo Para Morrer"





Melhor som: Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett, "Duna"





Melhores efeitos visuais: Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer, "Duna"





Melhor banda sonora original: Hans Zimmer, "Duna"





Melhor curta-metragem: "The Black Cop", de Cherish Oteka