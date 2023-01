O caminho do sucesso - sequela de "Avatar" é o sétimo maior filme de sempre

"M3GAN", no fim de semana de estreia, terminou com $40,2M a nível mundial. Excelente resultado se olharmos ao facto de ter custado apenas 12 milhões de dólares, uma fração do que foi gasto para recriar a Lua de Pandora.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Avatar: O Caminho da Água $177 600 000 $132 600 000 $45 000 000 $1 708 089 379 $1 191 300 000 $516 789 379 2 M3GAN $40 170 000 $9 970 000 $30 200 000 $45 033 000 $14 833 000 $30 200 000 3 O Gato das Botas: O Último Desejo $38 990 000 $25 870 000 $13 120 000 $197 448 835 $109 743 000 $87 705 835 4 Um Homem Chamado Otto $8 200 000 $4 000 000 $4 200 000 $12 685 480 $8 400 000 $4 285 480 5 Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody $7 000 000 $4 600 000 $2 400 000 $41 498 722 $21 800 000 $19 698 722 6 Operation Fortune: Ruse de guerre $6 935 000 $6 935 000 - $6 935 000 $6 935 000 - 7 Better Man $5 895 000 $5 895 000 - $28 996 000 $28 996 000 - 8 Black Panther: Wakanda para Sempre $5 098 000 $1 700 000 $3 398 000 $830 737 616 $385 300 000 $445 437 616 9 Someday or One Day $4 808 300 $4 808 300 - $47 657 000 $47 657 000 - 10 Father & Soldier $3 114 100 $3 114 100 - $3 114 000 $3 114 000 -





Dados: ComScore