O regresso dos blockbusters

"Black Adam" faz regressar as grandes produções norte-americanas após um verão de crise. Dwayne Johnson e o seu anti-herói conseguiram a maior estreia cinematográfica em Portugal em meses, com 63 604 bilhetes vendidos entre quinta e domingo.



Desde julho que nenhum filme conseguia passar os 60 mil espectadores no primeiro fim de semana.



Após um verão que começou de feição, com os sucessos de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" e, sobretudo, "Top Gun: Maverick", a fábrica de êxitos em Hollywood engasgou-se e parou. O cenário de esperança na reanimação do setor após dois anos desastrosos provocados pela pandemia foi seguido por uma falta de filmes capazes de entusiasmar as audiências mundiais.



A justificação mais ouvida na imprensa especializada dos Estados Unidos fala de um "engarrafamento" na fase de pós-produção com as empresas que habitualmente trabalham com os estúdios a não darem resposta ao súbito aumento na procura de efeitos digitais e restantes processos de acabamento dos filmes após dois anos de paragem quase total.



Em Portugal, valeram às salas dois títulos fora do molde do filme de acção-aventura, ou animação: a comédia popular "Curral de Moinas - Banqueiros do Povo" e a comédia romântica (género que foi dado como morto e enterrado) "Bilhete Para o Paraíso" com Julia Roberts e George Clooney. Foram os unicos lançamentos nos últimos meses a introduzir alguma vitalidade nas bilheteiras nacionais.





Como era de esperar, "Black Adam" dominou o fim de semana com uma quota de mercado a chegar aos 58,4%. "Sorri", o segundo filme mais visto, recebeu apenas 16 422 espectadores, diante de um resistente "Bilhete Para o Paraíso" com 15 553 espectadores no sexto fim de semana nas salas.





A soma de bilhetes vendidos nos quatro dias em análise chegou aos 152 881, a mais elevada também desde julho.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Black Adam Cinemundo € 396 342,71 - 1 340 € 396 342,71 1 2 Sorri NOS Audiovisuais € 94 853,88 -23,5 584 € 581 273,00 4 3 Bilhete para o Paraíso Cinemundo € 91 630,84 -8,9 626 € 1 208 441,52 6 4 A Mulher Rei Big Picture € 53 530,14 -39,6 462 € 344 397,84 3 5 Halloween: O Final Cinemundo € 42 890,07 -54,3 510 € 156 491,40 2 6 Cinderela e a Pequena Feiticeira NOS Audiovisuais € 35 422,54 - 412 € 35 422,54 1 7 Triângulo da Tristeza Alambique € 22 240,85 3,0 130 € 53 307,75 2 8 Órfã: A Origem Cinemundo € 18 848,59 -42,6 199 € 132 269,81 3 9 O Exorcismo de Deus NOS Audiovisuais € 18 223,26 - 221 € 18 223,26 1 10 Coração de Fogo Cinemundo € 16 856,44 -42,9 144 € 174 275,60 5





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Black Adam Cinemundo 63 604 - 1 340 63 604 1 2 Sorri NOS Audiovisuais 16 422 -23,5 584 102 095 4 3 Bilhete para o Paraíso Cinemundo 15 553 -9,9 626 209 614 6 4 A Mulher Rei Big Picture 9 061 -40,4 462 56 809 3 5 Halloween: O Final Cinemundo 7 511 -50,9 510 26 205 2 6 Cinderela e a Pequena Feiticeira NOS Audiovisuais 6 635 - 412 6 635 1 7 Triângulo da Tristeza Alambique 3 708 2,9 130 8 976 2 8 Órfã: A Origem Cinemundo 3 318 -43,5 199 23 627 3 9 O Exorcismo de Deus NOS Audiovisuais 3 221 - 221 3 221 1 10 Coração de Fogo Cinemundo 3 171 -43,5 144 33 322 5









Dados: ICA