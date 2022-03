Onoda, 10 000 noites na Selva

Inspirado na história real de Hiroo Onoda (1922-2014), um oficial japonês do serviço de informações do Exército Imperial japonês que combateu nas Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial e que passou quase 30 anos nas selvas da ilha de Lubang após o fim do conflito, nunca se convencendo de que a guerra tinha terminado. Foi o penúltimo soldado japonês a render-se, em março de 1974.

