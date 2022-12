Os 10 filmes mais marcantes de 2022

TRIÂNGULO DA TRISTEZA, Ruben Östlund









Cinco anos depois de "O Quadrado" (2017) o sueco Ruben Östlund voltou ao Festival de Cannes para vencer a segunda palma de Ouro da carreira, com um filme integralmente falado em inglês e novamente com a dose certa de sátira e crítica social. No final do ano o filme foi consagrado com seis prémios da Academia de Cinema Europeu.

MOONAGE DAYDREAM, Brett Morgen









O documentário autorizado pela família de David Bowie é uma experiência de cinema e música que Brett Morgen realizou a partir de material inédito. Confrontado com horas de entrevistas e gravações de palco, Brett Morgen fez escolhas a partir de reflexões temáticas e canções, recusando a mera cronologia da vida de David Bowie.

OSSOS E TUDO, Luca Guadagnino









Uma história de sobrevivência romântica é contada por Luca Guadagnino, no primeiro filme do realizador italiano em território norte-americano. Em plena década de 80, seguimos Maren e Lee, dois jovens desajustados que tentam sobreviver à condição de serem canibais, interpretados por Timothée Chalamet, que filmou com Guadagnino "Chama-me Pelo Teu Nome", e Taylor Russell, reconhecida com o prémio de talento emergente no Festival de Veneza.

CORDEIRO, Valdimar Jóhannsson









Um dos mais singulares filmes do ano, chegou da Islândia, e marcou a estreia nas longas metragens do realizador Valdimar Jóhannsson. "Cordeiro" é uma obra no domínio do cinema fantástico e de terror, que se propõe explorar a relação dos humanos com a natureza.

PARIS 13, Jacques Audiard









A novela gráfica "Killing and Dying: Stories", de Adrian Tomine, é o ponto de partida do cineasta Jacques Audiard para traçar o retrato de uma geração e de um território urbano, em "Paris 13", nome de um bairro residencial, também conhecido como Les Olympiades, titulo original do filme.

CRIMES DO FUTURO, David Cronenberg









O titulo foi usado por David Cronenberg num filme realizado em 1970. Mas "Crimes do Futuro" não é um ‘remake’, surge como uma constatação de que argumentos antigos não perderam a validade, numa distopia sobre uma sociedade em que as mutações fazem parte do quotidiano.

NÃO TE PREOCUPES QUERIDA, Olivia Wilde









Na década de 50 do século passado, a cidade de Vitória é um lugar exclusivo e protegido, reservado a famílias de homens que trabalham num projecto secreto. Este é o lugar da acção de "Não Te Preocupes Querida", cujo argumento Olivia Wilde escreveu durante a presidência de Donald Trump, refletindo sobre o apelo nostálgico de tornar a América grande novamente.

TODA A GENTE GOSTA DE JEANNE, Céline Devaux









Céline Devaux, uma ilustradora de 35 anos, premiada no cinema de animação pela Academia Francesa de Cinema e no Festival de Veneza, entrou na ficção de imagem real com uma comédia romântica sobre uma mulher a rondar os 30 anos, solteira, sem pretendentes, sem filhos, sem trabalho e sem dinheiro.

A FILHA PERDIDA, Maggie Gyllenhaal









Uma história escrita pela misteriosa Elena Ferrante inspirou a estreia na realização da atriz Maggie Gyllenhaal, com um filme premiado no Festival de Veneza na categoria de melhor argumento.



O PODER DO CÃO, Jane Campion









Jane Campion regressou ao cinema após de uma ausência de 12 anos, nos quais trabalhou em séries para plataformas televisivas.