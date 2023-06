Os Demónios do Meu Avô

Rosa é uma profissional de sucesso. A morte súbita do seu avô, que a criou, e o sentimento de não ter devolvido esse amor, vão trazê-la de volta para a casa onde foi criada. Graças a uma série de cartas e pistas que o seu avô lhe deixou ela descobre uma importante tarefa que irá ajudá-la a fazer as pazes consigo mesma e com os outros, enquanto repara os erros passados do seu avô.

