Vai ser realizada uma longa-metragem em Boulogne-sur-Mer, no norte de França. Durante o casting, quatro adolescentes, Lily, Ryan, Maylis e Jessy são escolhidos para os papéis do filme. No bairro, todos se surpreendem: porque é que escolheram “os piores”?

