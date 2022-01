Os blockbusters de 2022

Ainda com os estragos da pandemia presentes, o receio e indecisão quanto aos caminhos a seguir, o cinema norte-americano alinha um modesto e pouco variado conjunto de propostas para 2022. O que não dá sinais de mudar é a aversão ao risco e a aposta em histórias e personagens conhecidas.



A Marvel e a DC Comics continuam a representar o grosso das grandes produções. Nove dos filmes na nossa lista pertencem a esses dois universos. Outros cinco derivam de propriedades intelectuais seguras - Harry Potter, Toy Story, Shrek, Parque Jurássico, Minions - a que as corporações do entretenimento recorrem para garantir resultados. E depois há Avatar...



James Cameron enterrou-se neste projeto de longa duração há 13 anos. Só agora irá estrear o primeiro resultado de todo esse trabalho, com outros filmes prometidos para os anos que aí vêm. Quando as aventuras em Pandora estrearam nas telas, em 2009, o 3D e a projeção digital iam espevitar o negócio do cinema. Hoje, em 2022, temos um vírus, confinamentos e a Netflix. E já ninguém suporta usar os óculos 3D durante duas horas. Nem o estúdio que originalmente lançou o filme existe, após a compra da 20th Century Fox pela Disney. Conseguirá "Avatar 2" repetir a magia?











The Batman







Estreia: 3 de março

Realização: Matt Reeves

Elenco: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano









Dois anos a assombrar as ruas como Batman (Robert Pattinson), incutindo medo no coração dos criminosos, conduziram Bruce Wayne até às zonas mais sombrias de Gotham. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth (Andy Serkis), e o tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – entre a rede corrupta de funcionários e figuras proeminentes da cidade, o vigilante solitário estabeleceu-se como a personificação da vingança entre os seus cidadãos. Quando um assassino ataca a elite de Gotham com uma série de máquinas sádicas, um rasto de pistas misteriosas e obscuras levam o Maior Detetive do Mundo a investigar o submundo, onde encontra personagens como Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/The Penguin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro), e Edward Nashton/The Riddler (Paul Dano). À medida que as provas o encaminham para mais perto de casa e a grandeza do plano do vilão se torna mais clara, Batman tem de forjar novas relações, desmascarar o culpado, e trazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito assolam a Cidade de Gotham.











Morbius



Estreia: 31 de março

Realização: Daniel Espinosa

Elenco: Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith









Um dos personagens mais fascinantes e enigmáticos da Marvel chega ao grande ecrã. Jared Leto veste a pele do anti-herói Michael Morbius. Gravemente doente com uma rara doença sanguínea e determinado a salvar outras pessoas com o mesmo destino, o Dr. Morbius faz uma tentativa desesperada. O que a princípio parece ser um sucesso incrível, acaba por revelar-se uma escuridão que transforma um benfeitor em caçador.





Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore



Estreia: 7 de abril

Realização: David Yates

Elenco: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Jude Law









O poderoso Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) prepara-se para controlar o mundo dos feiticeiros. O Professor Albus Dumbledore (Jude Law) percebendo que não o consegue impedir sozinho, confia no magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma equipa destemida de feiticeiros, bruxas e um corajoso cozinheiro muggle. Nesta perigosa missão, encontram antigos e novos monstros, e defrontam a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com tudo em jogo, quanto tempo conseguirá Dumbledore ficar fora desta luta?





Doutor Estranho no Multiverso da Loucura



Estreia: 5 de maio

Realização: Sam Raimi

Elenco: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong









O Dr. Stephen Strange lança um feitiço proibido que abre a porta ao multiverso, incluindo uma versão alternativa de si mesmo. Um feitiço que ameaça à humanidade de tal forma que nem as forças combinadas de Strange, Wong, e Wanda Maximoff lhe conseguem resistir.





DC Liga dos Super-Pets



Estreia: 19 de maio

Realização: Jared Stern, Sam Levine

Vozes: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Natasha Lyonne









Krypto, o Super-Cão, e Super-Homem, são amigos inseparáveis, partilham os mesmos super poderes e lutam em Metropolis lado a lado. Quando o Super-Homem e a Liga da Justiça são raptados, Krypto tem de convencer os animais abandonados de um canil – Ace o cão de caça, PB a porquita, Merton a tartaruga e Chip o esquilo– a dominarem os seus recém-adquiridos superpoderes e ajudá-lo a salvar os super-heróis em apuros.





Top Gun: Maverick



Estreia: 26 de maio

Realização: Joseph Kosinski

Elenco: Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller









Após mais de 30 anos de serviço como um dos melhores aviadores da Marinha, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) está onde deveria estar: a voar nos limites como piloto de testes e a evitar uma subida na hierarquia que o faria deixar de voar. Quando se encontra a treinar um destacamento de graduados Top Gun para uma missão especializada que nenhum piloto vivo alguma vez viu, Maverick encontra o Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome de código “Rooster”, filho do falecido amigo de Maverick, o Tenente Nick Bradshaw, nome de código “Goose”. Face a um futuro incerto e confrontado com fantasmas do passado, Maverick é obrigado a enfrentar os seus medos mais profundos, culminando numa missão que exige o sacrifício daqueles que forem escolhidos para voar nela.





Mundo Jurássico: Domínio



Estreia: 9 de junho

Realização: Colin Trevorrow

Elenco: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern









O filme passa-se quatro anos após os acontecimentos do "Mundo Jurássico: Reino Caído" em que dinossauros geneticamente modificados foram leiloados a empresas em todo o mundo enquanto outros foram libertados no continente americano. A história tem lugar por todo o mundo e retrata uma realidade em que os seres humanos convivem com dinossauros.





Buzz Lightyear



Estreia: 16 de junho

Realização: Angus MacLane

Elenco: Chris Evans











História em torno da origem de Buzz Lightyear, a personagem que inspirou a figura de acção nos filmes "Toy Story".





Mínimos 2: A Ascensão de Gru



Estreia: 30 de junho

Realização: Kyle Balda

Vozes: Steve Carell, Pierre Coffin, Russell Brand











A história do sonho de uma criança de doze anos que desejava tornar-se o maior supervilão do mundo.



Thor: Love and Thunder



Estreia: 7 de julho

Realização: Taika Waititi

Elenco: Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman











Sequela de "Thor: Ragnarok" e quarto filme da saga de Thor.





Black Adam



Estreia: 28 de julho

Realização: Jaume Collet-Serra

Elenco: Dwayne Johnson, Djimon Hounsou











Spin-off de 'Shazam!' centrado no anti-herói do filme, Black Adam.









Puss in Boots: The Last Wish



Estreia: 22 de setembro

Realização: Joel Crawford

Vozes: Antonio Banderas









O Gato das Botas descobre que a sua paixão pela aventura teve o seu preço: queimou oito das suas nove vidas e inicia uma viagem épica para encontrar o mítico Último Desejo.









Halloween Ends



Estreia: 13 de outubro

Realização: David Gordon Green

Elenco: Jamie Lee Curtis









Os mortíferos encontros entre Michael Myers e Laurie Strode chegam a um ponto culminante neste último capítulo.





The Flash



Estreia: 3 de novembro

Realização: Andy Muschietti

Elenco: Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton









Longa-metragem baseada no super-herói dos livros de banda desenhada.





Black Panther: Wakanda Forever



Estreia: 10 de novembro

Realização: Ryan Coogler

Elenco: Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Danai Gurira











Sequela do filme de 2018, continuará a explorar o mundo de Wakanda e as suas personagens.





Estranho Mundo



Estreia: 24 de novembro

Realização: Don Hall, Qui Nguyen

Vozes: --











A história de uma família de exploradores que vê as divergências entre si colocarem em risco a sua mais recente e crucial missão.





Creed III



Estreia: 1 de dezembro

Realização: Michael B. Jordan

Elenco: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia Rashād











Terceiro filme com a personagem do universo narrativo de "Rocky".





Aquaman and The Lost Kingdom



Estreia: 15 de dezembro

Realização: James Wan

Elenco: Jason Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II











Sequela de "Aquaman".





Avatar 2



Estreia: 15 de dezembro

Realização: James Cameron

Elenco: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver









Jake Sully vive com a sua nova família formada em Pandora. Quando uma antiga ameaça regressa, Jake tem de colaborar com Neytiri e o exército dos raça Na'vi para proteger o planeta.