Óscares 2023: os primeiros favoritos

Estamos a dois meses do anúncio das nomeações para a 95.ª edição dos Óscares e, ainda sem as tendências marcadas por outros prémios, lançamos uma primeira previsão de títulos capazes de chegar à cerimónia final.





Os finalistas serão anunciados a 24 de janeiro. Depois, a 12 de março, será a entrega das estatuetas, um ano após o estalo de Will Smith a Chris Rock, com o regresso de Jimmy Kimmel à apresentação do espectáculo e o desafio cada vez mais complexo de atrair audiências televisivas e manter a cerimónia relevante.





Bardo - Alejandro Iñarritu (17 novembro em Portugal)









É, de longe, a melhor hipótese de a Netflix chegar aos Óscares este ano. A viagem de um jornalista que vive em Los Angeles e regressa ao México natal tem muito de autobiográfico para Iñarritu que já triunfou com "Birdman" e "Renascido", dois filmes que fizeram a dobradinha nas categorias de melhor filme e melhor realizador. No entanto, será difícil que os reis do streaming consigam repetir o brilharete do ano passado com "O Poder do Cão".













Livremente inspirado na infância e adolescência de Steven Spielberg no Arizona do pós-guerra, é uma história de amor ao cinema e à cinefilia que tocará fundo na alma coletiva da academia norte-americana.

Os Espíritos de Inisherin - Martin McDonagh (2 de fevereiro em Portugal)









História irlandesa, passada numa ilha onde a amizade de longa data entre dois amigos chega ao fim, recupera o duo de "Em Bruges", Colin Farrell e Brendan Gleeson.

Tár - Todd Field (9 de fevereiro em Portugal)













Centrado nos conflitos em redor da personagem de uma maestrina, a primeira mulher a dirigir uma grande orquestra alemã é, ao mesmo tempo controverso e estimulante por colocar uma mulher num papel manipulador e abusivo.

A Voz Das Mulheres / Women Talking - Sarah Polley (primeiro trimestre 2023)









História passada numa comunidade religiosa menonita que vive isolada na Bolívia, coloca um grupo de mulheres perante a necessidade de reconciliar a fé com as agressões sexuais cometidas pelos homens da colónia.

O trunfo social





Este ano, as esperanças de que o cinema comercial tenha uma presença significativa nos próximos Óscares são essencialmente quatro. "Top Gun: Maverick", da Paramount, o maior sucesso de bilheteira do ano que trouxe de volta a esperança na exibição em sala; "Black Panther: Wakanda Para Sempre", da Disney, "Elvis", o filme de Baz Luhrmann produzido pela Warner que falhou nas bilheteiras, mas poderá trazer algum sabor puramente americano e mais reconhecível; e, claro, o regresso de "Avatar" com "O Caminho da Água".







Provavelmente, nenhum destes quatro filmes chegará às categorias principais, mas espera-se que algum deles lidere a lista de nomeações graças às áreas técnicas.