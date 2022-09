Outono com muito cinema português nas salas

Restos do Vento (estreia a 22 de setembro)

Uma tradição pagã numa vila do interior de Portugal deixa traços dolorosos num grupo de jovens adolescentes. 25 anos depois, ao reencontrarem-se, o passado ressurge e a tragédia instala-se.















1618 (estreia a 29 de setembro 2022)







Realização: Luís Ismael

Elenco: Pedro Laginha, Francisco Beatriz, Catarina Lacerda, Heitor Lourenço

Género: Drama, Histórico, Ficção

Distribuidor: Cinemundo



Cidade do Porto, 1618. A Inquisição intensifica a perseguição a judeus nas cidades portuguesas e espanholas. Muitos cristãos-novos são suspeitos de terem praticado heresias judaicas e vivem com medo, enquanto outros planeiam fugir para Antuérpia e Amesterdão. Vindo de Coimbra, Sebastião Matos de Noronha, visitador da Inquisição, dirige-se para o Porto, numa carruagem escoltada pela sua guarda. A tensão nas ruas do Porto é esmagadora e reina um clima de incerteza e medo.António Álvares, mercador e filantropo respeitado pelos habitantes do Porto, é o primeiro alvo da visitação. A fuga para a Flandres parece ser o seu único caminho, mas a sua consciência impede-o de deixar para trás uma comunidade que tanto estima e que pelo seu bem-estar se responsabiliza. Contudo, com a família e a sua comunidade em perigo, António Álvares decide delinear um plano de fuga.











Fogo-Fátuo





Realização: João Pedro Rodrigues

Elenco: Mauro Costa, André Cabral, Joel Branco, Oceano Cruz, Margarida Vila-Nova, Miguel Loureiro, Dinis Vila-Nova, Luísa Castelo Branco, Teresa Madruga

Género: Comédia, Musical

Distribuidor: Terratreme Filmes







2069, ano talvez erótico - logo veremos - mas fatídico para um rei sem coroa. No seu leito de morte, uma canção antiga fá-lo rememorar árvores; um pinhal ardido e o tempo em que o desejo de ser bombeiro para libertar Portugal do flagelo dos incêndios, foi também o despontar de outro desejo. Então príncipe, Alfredo encontra Afonso. Com diferentes origens e diferentes cores de pele, encontram-se, socorrem-se e o léxico do abuso fica farrusco de desejo. Mas a exposição pública e as suas expectativas interpõem-se e Alfredo abraça um outro estado de prontidão para uma realidade improvável.















Nunca Nada Aconteceu (estreia a 29 de setembro 2022)







Realização: Gonçalo Galvão Teles

Elenco: Filipe Duarte, Alba Batista, Ana Moreira, Rui Morisson, Miguel Amorim

Género: Drama

Distribuidor: Outsider Films





Pedro, Maria e Paulo, três jovens inseparáveis, enfrentam os dramas e desilusões próprios da idade, em que os seus encontros são os únicos momentos de felicidade e liberdade, onde experimentam e arriscam o que ninguém pode saber. Em casa, Pedro encontra um pai desempregado e apático, uma mãe ausente e dissimulada. No dia em que o avô se muda para a casa da família em Lisboa vindo de uma aldeia isolada no Norte, o neto confronta-se com um dilema: dar uma oportunidade a quem o quer realmente conhecer ou manter o pacto de libertação que o une aos amigos.













A Fada do Lar (estreia a 5 de outubro 2022)





Realização: João Maia

Elenco: Joana Metrass, Tomás Alves, Cleia Almeida, Márcia Breia, Carmen Santos, Margarida Carpinteiro, Sérgio Godinho, Manuel Cavaco, Alfredo de Brito

Género: Comédia

Distribuidor: NOS Audiovisuais





Vera, mãe solteira com dois filhos pequenos, é obrigada a ter dois trabalhos para sobreviver depois do pai dos seus filhos ter desaparecido em parte incerta. De dia é caixa num supermercado e à noite trabalha numa boîte de striptease, procurando assim não só criar os filhos como pagar as dívidas que o seu ex-companheiro lhe deixou. Assediada em ambos os trabalhos, um dia reage violentamente quando um cliente da boîte é mais atrevido, sendo condenada em tribunal a cumprir serviço comunitário num lar de idosos, onde a sua irreverência e juventude irá chocar com a autoritarismo e desumanidade da diretora. Para os idosos que vivem no lar, Vera é uma lufada de ar fresco que pouco e pouco irá mudar as suas vidas, transformando-se na verdadeira fada do lar...













No País de Alice (estreia a 13 de outubro 2022)







Realização: Rui Simões

Género: Documentário

Distribuidor: Real Ficção





O realizador Rui Simões e a sua filha Alice encetam uma viagem pelo país, dando início a uma partilha intergeracional, através do encontro com pessoas e lugares. Com Portugal presente como pano de fundo, esta viagem é interrompida subitamente.











Objetos de Luz (estreia a 20 de outubro 2022)







Realização: Marie Carré, Acácio de Almeida

Género: Documentário

Distribuidor: Nitrato Filmes



A evocação da luz no cinema leva a Personagem do Homem da Luz a reflectir sobre ela, sua essência e as suas múltiplas manifestações numa revisitação a espaços geográficos e de memórias.













Submissão (estreia a 20 de outubro 2022)







Realização: Leonardo António

Elenco: Iolanda Laranjeiro, João Catarré, Marcantónio Del Carlo, Maria João Abreu, José Raposo

Género: Drama

Distribuidor: NOS Audiovisuais



Lúcia é violada pelo marido e apresenta queixa. Luta contra o sistema para levar o marido, filho de um vice-procurador, a tribunal. O caso é julgado à porta fechada e a vítima tenta encontrar justiça num mundo predominantemente masculino.













Cesária Évora (estreia a 27 de outubro 2022)







Realização: Ana Sofia Fonseca

Género: Documentário

Distribuidor: Alambique



Um documentário intimista sobre Cesária Évora, com imagens de arquivo, algumas inéditas e outras raras, e testemunhos únicos. O filme acompanha as lutas e o sucesso da Diva dos Pés Descalços, da privacidade de casa para os camarins do mundo. A voz levou-a de Cabo Verde para o estrelato internacional, mas o seu único sonho era ter uma casa. A liberdade era o chão que pisava.













Mato Seco em Chamas (estreia a 28 de outubro 2022)





Realização: Joana Pimenta, Adirley Queirós

Elenco: Joana Darc Furtado, Léa Alves da Silva, Andreia Vieira, Débora Alencar, Gleide Firmino, Mara Alves

Género: Drama, Documentário

Distribuidor: Terratreme Filmes





Em Ceilândia, na periferia de Brasília, Léa, Chitara e Andreia têm um negócio muito particular: sacando petróleo a oleodutos da cidade, transformam-no depois em gasolina que vendem aos “motoboys” da área. Entre esta estrutura montada e o negócio da política, assim se conta a história das Gasolineiras de Kebradas.