Prego a fundo para a estreia de "Velocidade Furiosa X" em Portugal

Velocidade Furiosa 9 (24.jun.2021) 80 858 (primeiro sucesso de bilheteira após a pandemia)

Velocidade Furiosa 8 (13.abr.2017) 246 149 espectadores (maior estreia de sempre sem contar com pré-estreias desde que há registos oficiais)

Velocidade Furiosa 7 (2.abr.2015) 238.044 espectadores

Velocidade Furiosa 6 (23.mai.2013) 137.195 espectadores

Velocidade Furiosa 5 (5.mai.2011) 131.883 espectadores

O décimo "Velocidade Furiosa" foi visto por 213 501 pessoas nos primeiros quatro dias de exibição nas salas portuguesas, de acordo com os dados oficiais do ICA.Este número representa a maior estreia de 2023 até ao momento, a terceira maior da série e a maior desde a pandemia.Abaixo, os resultados do primeiro fim de semana dos cinco filmes anteriores.O recordista em termos de audiência no primeiro fim de semana nas salas em Portugal, incluindo pré-estreias, continua a ser "O Rei Leão", visto por 250 671 pessoas em julho de 2019.