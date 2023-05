Prémios Sophia distinguem longa-metragem "Alma Viva"

Os prémios Sophia são organizados pela Academia Portuguesa de Cinema.







Abaixo, a lista completa dos premiados:





Melhor Filme: "Alma Viva", de Cristèle Alves Meira



Melhor Realização: Tiago Guedes ("Restos do Vento")



Melhor Ator: Albano Jerónimo ("Restos do Vento")



Melhor Atriz: Lua Michel ("Alma Viva")



Melhor Ator Secundário: Nuno Lopes ("Restos do Vento")



Melhor Atriz Secundária: Ana Padrão ("Alma Viva")



Melhor Documentário em Longa-Metragem: "Cesária Évora", de Ana Sofia Fonseca



Melhor Série/Telefilme: "Causa Própria"



Melhor Filme Europeu: "O Acontecimento", de Audrey Diwan



Melhor Argumento Original: "Alma Viva"



Melhor Argumento Adaptado: "Um Filme em Forma de Assim"



Melhor Direção de Fotografia: "Alma Viva"



Melhor Som: "Um Filme em Forma de Assim"



Melhor Montagem: "Lobo e Cão"



Melhor Direção de Arte: "Um Filme em Forma de Assim"



Melhor Guarda-Roupa: "A Viagem de Pedro"



Melhor Caracterização e Efeitos Especiais: "Alma Viva"



Melhor Maquilhagem e Cabelos: "A Viagem de Pedro"



Melhor Banda Sonora Original: "Campo de Sangue"



Melhor Canção Original: "Amar em Segredo", do filme "A Fada Do Lar"



Melhor Curta-Metragem de Ficção:"By Flávio", de Pedro Cabeleira



Melhor Curta-Metragem Documental: "João Ayres, Pintor Independente", de Diogo Varela Silva



Melhor Curta-Metragem de Animação: "Ice Merchants", de João Gonzalez



Prémio Sophia Estudante: "Vanette", de Maria Beatriz Castelo (ULHT)



Prémio Sophia Carreira: Carlos Saboga e Paulo Trancoso