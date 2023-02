Prémios em todo o lado ao mesmo tempo

No lado da séries de televisão ganharam os elencos de "The White Lotus" e "Abbot Elementary". A nível individual, a Screen Actors Guild escolheu Jeremy Allen White (The Bear) e Jean Smart (Hacks) nas comédias; Sam Elliot (1883) e Jessica Chastain (George & Tammy) nas minisséries e telefilmes.







Os vencedores dos Óscares serão conhecidos a 12 de março.