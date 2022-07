Quebra forte de "Thor" nos EUA

"Thor: Amor e Trovão" manteve o primeiro lugar do box office norte-americano, mas não escapa ao recorde negativo de passar a ser o filme da Marvel com maior quebra no segundo fim de semana. Desceu 68% para os 46 milhões de dólares.



Também liderou o fim-de-semana no resto do mundo com um acréscimo de 60,1 milhões de dólares em 47 mercados. Com isto, o quarto filme com Chris Hemsworth no papel do deus nórdico está em cima da marca dos 500 milhões em receita global.



"Mínimos 2: A Ascensão de Gru" repetiu a segunda posição e também já passou os 500 milhões de dólares de receita em todo o mundo.



Bem mais à frente está "Top Gun: Maverick" com 1,2 mil milhões de dólares. O maior sucesso da carreira de Tom Cruise pode também ser consagrado, desde já, como o campeão de bilheteira deste verão. Não apenas pela distância a que está a concorrência, mas também porque o calendário de estreias daqui em diante entra em dieta no que aos blockbusters diz respeito.



Os dois lançamentos de maior potencial comercial dos próximos tempos talvez sejam os "Super Pets" da DC, animação sobre os animais de estimação dos super-heróis, e o "Comboio Bala", comédia de ação com Brad Pitt. Nem um nem outro parece capaz de chegar sequer perto dos 500 milhões de dólares.



A partir de agora, blockbusters a sério só em outubro, quando aparecer Dwayne Johnson e o seu "Black Adam".







BOX Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Thor: Amor e Trovão $106 100 000 $60 100 000 $46 000 000 $497 871 136 $264 600 000 $233 271 136 2 Mínimos 2: A Ascensão de Gru $70 426 000 $44 426 000 $26 000 000 $532 710 505 $270 143 000 $262 567 505 3 Top Gun Maverick $31 200 000 $19 200 000 $12 000 000 $1 237 362 568 $619 400 000 $617 962 568 4 Detective VS. Sleuths $18 144 000 $18 144 000 - $58 602 300 $58 602 300 - 5 Elvis $17 400 000 $9 800 000 $7 600 000 $185 600 411 $79 400 000 $106 200 411 6 Where The Crawdads Sing $17 000 000 - $17 000 000 $17 000 000 - $17 000 000 7 Mozart From Space $16 406 000 $16 406 000 - $16 425 000 $16 425 000 8 Lighting Up The Stars $16 087 000 $16 087 000 - $209 769 000 $209 769 000 - 9 Mundo Jurássico: Domínio $13 316 000 $8 366 000 $4 950 000 $902 466 000 $542 757 000 $359 709 000 10 O Telefone Negro $8 644 000 $3 334 000 $5 310 000 $114 583 175 $42 537 000 $72 046 175 OFFICE













Dados: ComScore