Segunda maior estreia mundial do ano para "Velocidade Furiosa X"

"Velocidade Furiosa X", estreou com uma bilheteira mundial calculada em 319 milhões de dólares. Passa a ser a segunda maior estreia mundial do ano, perdendo apenas para "Super Mario Bros. O Filme".



Com 64,5 milhões de dólares, os resultados na América do Norte ficaram ligeiramente abaixo comparando com os filmes anteriores.



Em 2019, O nono filme abriu com $70M e "Velocidade Furiosa 8" (2017) estreou com $98,7M. A distância aumenta na comparação com o sétimo filme que, em 2017 estreou nos $147M. "Velocidade Furiosa 5" fez $86,1M em 2011 e "Velozes e Furiosos" (2009) chegou aos $71M.



No resto do mundo o filme arrecadou melhor com 251,4 milhões de dólares em 84 países, a maior estreia internacional do ano e o segundo melhor começo de carreira para a franquia com Vin Diesel.



Mesmo a China, menos entusiasmada com os blockbusters norte-americanos, produziu um excelente resultado com a estimativa de receita bruta até domingo a chegar aos 78,3 milhões de dólares, a maior estreia de um estúdio norte-americano este ano.



"Fast X" teve o maior arranque do ano em 31 países, excluindo as pré-estreias, e 23 conseguiram a maior estreia de um filme "Velocidade Furiosa".



A seguir à China, o maior resultado fora da América do Norte veio do México, com $16,7M.



A França arrecadou 9,6 milhões de dólares, a terceira melhor estreia da saga. O Brasil, também chegou aos $9.6M, mas aqui o valor representa uma estreia recorde mais de três vezes superior a "Velocidade Furiosa 9", excluindo pré-estreias, e a maior estreia de um filme da Universal de que há registo naquele país.



Recorde idêntico para a Índia com $8,6M, também o maior primeiro fim-de-semana de sempre da Universal e acima dos anteriores filmes da saga.



Seguiram-se a Indonésia ($8,4M), a Alemanha ($8,0M), o Reino Unido ($7,5M), o Japão ($7,0M) e a Coreia do Sul ($6,7M).







