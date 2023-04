"Super Mário" bate demónios na bilheteira

Os portugueses continuaram a preferir "Super Mário" ao terror. A adaptação do jogo da Nitendo voltou a ser o filme mais visto nas salas ao receber 43 059 espectadores, uma quebra de 47% em comparação com o fim de semana anterior.







Seguiram-se, à distância, "O Exorcista do Vaticano", com 19 127 espectadores, e a estreia "Evil Dead Rise: O Despertar", com 18 650 bilhetes vendidos.





De quinta a domingo passaram pelas salas portuguesas 137 401 pessoas.









BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Super Mario Bros. O Filme Cinemundo € 243 364 -48,8 1 259 € 1 657 419 3 2 O Exorcista do Vaticano Big Picture € 114 874 -41,3 744 € 350 208 2 3 Evil Dead Rise - O Despertar Cinemundo € 111 812 - 693 € 111 812 1 4 John Wick: Capítulo 4 Pris Audiovisuais € 53 387 -40 352 € 1 068 793 5 5 Beautiful Disaster: Um Desastre Maravilhoso NOS Audiovisuais € 51 750 -45,0 571 € 173 452 2 6 Astérix & Obélix: O Império do Meio NOS Audiovisuais € 49 616 -47,6 516 € 328 237 3 7 Air Cinemundo € 49 121 -23,2 335 € 126 462 2 8 Suzume Big Picture € 44 783 - 473 € 44 783 1 9 Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões NOS Audiovisuais € 16 536 -71,6 146 € 422 857 4 10 Os Mundos de Mia - O Filme NOS Audiovisuais € 14 481 - 313 € 14 481 1





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Super Mario Bros. O Filme Cinemundo 43 059 -47,4 1 259 289 439 3 2 O Exorcista do Vaticano Big Picture 19 127 -41,4 744 58 631 2 3 Evil Dead Rise - O Despertar Cinemundo 18 650 - 693 18 650 1 4 John Wick: Capítulo 4 Pris Audiovisuais 8 804 -38,9 352 171 205 5 5 Astérix & Obélix: O Império do Meio NOS Audiovisuais 8 768 -47,4 516 58 075 3 6 Beautiful Disaster: Um Desastre Maravilhoso NOS Audiovisuais 8 764 -44,9 571 29 182 2 7 Air Cinemundo 8 249 -23,1 335 21 336 2 8 Suzume Big Picture 6 587 - 473 6 587 1 9 Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões NOS Audiovisuais 2 798 -69,8 146 67 008 4 10 Os Mundos de Mia - O Filme NOS Audiovisuais 2 683 - 313 2 683 1









Dados: ICA