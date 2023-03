Terceiro "Creed" obtém a melhor estreia da série

O primeiro fim de semana de "Creed III" nos cinemas mundiais rendeu cem milhões de dólares, o melhor resultado do trio de filmes com Michael B. Jordan. Do total, 58,6 milhões foram obtidos na América do Norte e os $41,8M restantes vieram de outros 75 mercados com a França à frente graças a uma estreia a valer $7,7M.



Seguiram-se o Reino Unido, com $6,6M, a Alemanha, com $4,3M, a Itália ($3,5M) e o México ($3M).



"Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" foi #2 com $34,5M. O filme da Marvel perdeu gás rapidamente e acabará longe dos maiores lançamentos do estúdio. Até ao momento, soma quase 420 milhões de dólares.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Creed III $100 458 007 $41 800 000 $58 658 007 $100 458 007 $41 800 000 $58 658 007 2 Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania $34 471 000 $22 000 000 $12 471 000 $419 498 829 $232 700 000 $186 798 829 3 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba $25 866 156 $15 748 350 $10 117 806 $54 365 719 $44 247 913 $10 117 806 4 O Urso do Pó Branco $14 150 000 $3 130 000 $11 020 000 $52 012 320 $10 724 000 $41 288 320 5 Avatar: O Caminho da Água $9 678 000 $6 100 000 $3 578 000 $2 281 932 256 $1 611 300 000 $670 632 256 6 Jesus Revolution $8 650 000 - $8 650 000 $30 541 391 - $30 541 391 7 O Gato das Botas: O Último Desejo $7 424 000 $4 704 000 $2 720 000 $453 554 795 $276 427 000 $177 127 795 8 Cyber Heist $6 089 000 $6 089 000 - $6 186 000 $6 186 000 - 9 A Guilty Conscience $5 419 100 $5 419 100 - $30 953 400 $30 953 400 - 10 Múmias $4 800 000 $4 800 000 - $27 800 000 $27 800 000 -





Dados: ComScore