Terceiro fim de semana na frente para a comédia "Curral de Moinas"

A comédia "Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo" manteve-se na frente da tabela de box office portuguesa durante o fim de semana. Entre quinta e domingo, o filme foi visto por 28 686 pessoas o que eleva o total até ao momento para 191 446 espectadores em 18 dias nas salas.



O segundo filme mais popular foi "After-Depois da Promessa" com 19 332 espectadores, a mais fraca das estreias da série de dramas românticos para jovens adultos que sucede a "After Depois da Verdade", "After Depois do Desencontro" e "After", com uma quinta e última longa metragem prevista para 2023.



Foram às salas de cinema nos quatro dias em análise 123 991 pessoas. Arrasta-se este período de baixa frequência provocada pela falta de grandes produções norte-americanas, um problema que afeta a distribuição cinematográfica mundial e cortou de forma dramática a recuperação pós-pandemia proporcionada por filmes como "Top Gun: Maverick".







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo NOS Audiovisuais € 165 759 -26,6 822 € 1 098 344 3 2 After - Depois da Promessa Cinemundo € 110 504 - 1 016 € 160 284 1 3 Bullet Train: Comboio Bala Big Picture € 67 804 -16,7 508 € 712 427 4 4 Mínimos 2: A Ascensão de Gru Cinemundo € 67 160 -13,5 652 € 2 850 169 9 5 Tad o Explorador e a Tábua de Esmeralda NOS Audiovisuais € 50 510 - 680 € 50 510 1 6 Nope Cinemundo € 41 377 -43,4 420 € 147 979 2 7 O Agente das Sombras NOS Audiovisuais € 37 564 -27,8 351 € 117 543 2 8 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais € 33 942 -19,4 230 € 4 347 422 14 9 Dragon Ball Super: Super Herói Big Picture € 30 671 -61,7 547 € 144 963 2 10 DC Liga dos Super-Pets Cinemundo € 29 576 -36,7 327 € 600 383 5





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo NOS Audiovisuais 28 686 -26,1 822 191 446 3 2 After - Depois da Promessa Cinemundo 19 332 - 1 016 28 133 1 3 Bullet Train: Comboio Bala Big Picture 11 490 -16,5 508 117 237 4 4 Mínimos 2: A Ascensão de Gru Cinemundo 12 593 -11,6 652 530 912 9 5 Tad o Explorador e a Tábua de Esmeralda NOS Audiovisuais 9 475 - 680 9 475 1 6 O Agente das Sombras NOS Audiovisuais 6 580 -28,3 351 20 835 2 7 Nope Cinemundo 6 503 -44,9 420 23 912 2 8 Top Gun: Maverick NOS Audiovisuais 5 714 -19,5 230 691 470 14 9 DC Liga dos Super-Pets Cinemundo 5 538 -39,1 327 114 631 5 10 Dragon Ball Super: Super Herói Big Picture 5 172 -61,8 547 24 670 2





Dados: ICA