"The Batman": o vingador das trevas

Quinta encarnação da personagem no cinema, "The Batman" inaugura a era Robert Pattinson e Matt Reeves. Passaram vinte anos sobre o assassinato dos pais de Bruce Wayne e apenas dois desde que o homem vestido de morcego começou a atuar nas ruas de Gotham City. Neste novo cenário, ele é apenas um vigilante mascarado em busca de vingança, desprezado pelas autoridades e receado pelo cidadão comum que vê nele apenas outra faceta da violência que os rodeia.



O seu único aliado é o Detetive Gordon, que o convoca através de um sinal luminoso toscamente gravado num holofote que reflete a forma de um morcego no céu sempre nublado da cidade.



É Gordon que o chama à investigação dos atentados contra membros da elite de Gotham. Com os cadáveres, o assassino deixa adivinhas e mensagens em código dirigidas ao Batman. Esses enigmas mergulhados em sadismo apontam-no em direção ao submundo do crime organizado, mas acabam por o deixar desconfortavelmente perto do seu legado familiar.



Ao querer ser muita coisa em simultâneo, Reeves esbarra na fraca qualidade dos diálogos e na débil caracterização de algumas personagens, aliada à necessidade de incluir cenas de ação suficientes para justificar o rótulo de "filme de super-heróis", o que transforma o produto final numa amálgama de boas intenções falhadas.



São óbvias as referências ao film noir, desde logo pela narração desapaixonada do protagonista que marca o tom inicial do filme para desembocar numa investigação detetivesca através dos recantos menos recomendáveis da cidade que nos remete para os gangsters à moda de Scorcese.







A chuva desaba com força em grande parte das sequências a lembrar "Blade Runner", esse arquétipo do neo noir em gigantescas urbes decadentes e violentas onde o tempo é sempre horrível. David Fincher é outro nome que recorda o ar sujo e a tristeza generalizada, a falta de esperança nascida do crime e da corrupção, cópia da Nova Iorque falida e podre dos anos 70. Mas também está presente o fantasma de Nolan e a direção apontada na sua trilogia, fruto, até certo ponto, da necessidade de reciclar a personagem após o desastre da era Schumacher.



"The Batman" tenta pegar nessa herança e elevar a aposta, mas falha em conjugar a sofisticação pretendida com as responsabilidades de apresentar um blockbuster agradável aos quatro quadrantes clássicos da audiência. Apesar da estrutura e do ritmo narrativo bem delineados, o que permite atravessar as quase três horas de duração do filme sem tédio, Reeves acaba a injetar romance, ação, violência, introspeção e policial em doses que não ligam. Logo a começar pelos diálogos, uma coleção de lugares comuns, reforçados de forma negativa pela insistência quase infantil em explicar o óbvio ao longo de toda a trama, já em si pouco dada a surpresas.





Apesar do piscar de olho constante ao realismo e ao lado mais sombrio e depressivo do género, "The Batman" fica longe dos resultados obtidos por Todd Phillips em "Joker", pináculo do revisionismo e, até ver, produto único e de difícil replicação.





Uma herança complicada





Criado pelo desenhador Bob Kane e pelo guionista Bill Finger, Batman estreou-se na banda desenhada poucos meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, a 30 de março de 1939, no número 27 da revista "Detective Comics".

Em cima de tudo isto, Todd Philips lança "Joker" (2019), um corte absoluto com tudo o que fora apresentado antes. Realista ao ponto do desconforto, o Arthur Fleck de Joaquin Phoenix assume-se como uma história a milhas do cânone dos super-heróis. Terá inspirado Matt Reeves, é inegável, mas com eficácia bem menor.







Esperança no box office









Passados dois anos de pandemia, com salas e produções fechadas, e o reforço da posição do streaming, o cinema procura recuperar. Até agora, só um filme conseguiu iludir a crise e gerar receitas relevantes para poder ser considerado um sucesso mundial de bilheteira. "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" chegou às salas a meio de dezembro do ano passado e conseguiu atingir valores ao nível anterior à pandemia. Estreia norte-americana nos 260 milhões de dólares e um acumulado global à data de 1,85 mil milhões (o quarto maior de sempre).



É este o desempenho que "The Batman" procura. A imprensa norte-americana e os analistas têm sido pródigos em previsões. As mais recentes apontam para valores entre os 100 e os 122 milhões de dólares no primeiro fim de semana nos EUA e Canadá. Outros, mais otimistas, crêem que pode chegar aos 185 milhões. Seguro é afirmar que qualquer resultado acima dos 100 milhões será animador.



A nível global, os mil milhões são o objetivo desejado que trará "The Batman" para junto de outros importantes sucessos de bilheteira. A favor, o facto de ser um dos poucos filmes de Hollywood a garantir data de lançamento na China, desde há dois anos o maior mercado mundial de consumo de cinema, onde chega a 18 de março.



O último Batman da era Christopher Nolan, terminou a carreira nas salas com 1,08 mil milhões de dólares, valor semelhante ao de "Joker" que apresenta 1,07 mil milhões de box office mundial.