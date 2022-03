"The Batman" segue na frente

"The Batman" manteve a liderança no box office português. Quebrou 32%, uma percentagem normal para o segundo fim de semana nas salas, e foi visto por mais 52 848 pessoas. Soma, até agora, 150 936 espectadores.



Em quarta semana, "Uncharted" também manteve a posição. Foi o segundo mais popular com 25 300 bilhetes vendidos. A audiência total é agora de242 323 espectadores.



A seguir a estes dois filmes do topo, um enorme fosso. "Jackass para Sempre", uma das estreias da semana, surge em #3 com apenas 7 153 espectadores e a animação "Koati - Aventura na Selva" aparece logo depois com 6 359 espectadores.



Sem outro filme forte a entrar, a audiência total de cinema ressentiu-se. Das 153 250 entradas no fim de semana anterior, descemos para as 136 284, uma quebra de 11%.



Incapaz de gerar uma cadência regular de grandes lançamentos, dependente de um leque cada vez mais restrito de títulos, o mercado de cinema em sala organiza-se mal e deixa um vácuo de três semanas entre a estreia de "The Batman" e os lançamentos de "Morbius" e "Sonic 2" que vão coincidir a 31 de março, uma semana antes de "Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore".