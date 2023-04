Toda a Beleza e a Carnificina

Documentário sobre a vida da artista e activista Nan Goldin e as suas tentativas de responsabilizar a gigante farmacêutica Purdue Pharma, propriedade da família Sackler, pela epidemia dos opióides. Realizado pela cineasta vencedora do Óscar de Melhor Documentário em 2014, Laura Poitras, o filme salta entre o passado e o presente de Goldin e a sua exposição "HIV: Witness: Against Our Vanishing", que foi censurada pela NEA - National Education Association [Associação Nacional de Educação], em 1989. A história foca-se, sobretudo, na criação do P.A.I.N (Prescription Addiction Intervention Now), um grupo fundado por Goldin, que procura responsabilizar os diferentes museus e instituições artísticas que colaboraram com a família Sackler em troca de apoio financeiro. Vencedor do Leão de Ouro do Festival Internacional de Cinema de Veneza.

