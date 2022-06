"Top Gun: Maverick" continua a voar alto nas bilheteiras mundiais

O filme com Tom Cruise somara 160 milhões de dólares nos primeiros quatro dias que incluiram o feriado do Memorial Day. Agora, caiu apenas 32% em comparação com esse período, o menor declínio no segundo fim-de-semana para um filme que estreou acima dos 100 milhões de dólares, de acordo com a consultora Comscore.







O facto impressiona porque as grandes produções de Hollywood como "Maverick" tendem a estrear em força e quebrar pelo menos 50% logo de seguida. "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" e "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", por exemplo, quebraram 67% no segundo fim-de-semana nas salas norte-americanas. "The Batman" caiu 50% e "Eternals" baixou 62%.



O terceiro filme com maior receita mundial do fim-de-semana foi "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", a mais recente produção dos estúdios Marvel, com $20,6M. A nível mundial, o filme ultrapassou os 750 milhões de dólares desde o lançamento.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Top Gun Maverick $167,700,000 $81,700,000 $86,000,000 $548,604,011 $257,000,000 $291,604,011 2 Mundo Jurássico: Domínio $55,453,000 $55,453,000 - $55,453,000 $55,453,000 - 3 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura $20,651,000 $11,400,000 $9,251,000 $909,411,116 $520,700,000 $388,711,116 4 Os Mauzões $12,236,000 $8,896,000 $3,340,000 $218,267,325 $130,976,000 $87,291,325 5 The Roundup $10,728,000 $10,603,000 $125,000 $65,099,000 $64,497,000 $602,000 6 My Blue Summer $7,188,000 $7,188,000 - $8,464,000 $8,464,000 - 7 The Bob's Burgers Movie $4,900,000 $400,000 $4,500,000 $23,940,149 $1,700,000 $22,240,149 8 Sonic 2: O Filme $4,725,000 $3,000,000 $1,725,000 $392,769,123 $204,500,000 $188,269,123





Dados: ComScore