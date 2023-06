"Transformers: O Despertar das Feras" lidera o box office mundial

"Transformers: O Despertar das Feras" estreou em 70 países com uma receita de bilheteira de 170,5 milhões de dólares, ligeiramente acima das projeções da indústria.



A América do Norte foi o maior mercado com $60,5M. Seguiu-se a China com $40M e a segunda maior estreia de um filme americano em 2023.



Na lista de contribuições individuais, a seguir aparecem o México, com 7,3 milhões de dólares, a Indonésia com $5,3M e a maior estreia de sempre para um filme dos Transformers, tal como no Peru onde o filme chegou aos $5M e ainda bateu o recorde local da Paramount tornando-se a maior estreia do ano até agora, graças à forte presença que o país tem nesta nova história.



A Coreia do Sul chegou aos 4,4 milhões de dólares e a França e o Reino Unido somaram $3,8M cada, ligeiramente à frente de três países asiáticos - Malásia ($3,4M), Tailândia ($3,3M) e Índia ($2,8M).







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Transformers: O Despertar das Feras $170 500 000 $110 000 000 $60 500 000 $170 500 000 $110 000 000 $60 500 000 2 Homem-Aranha: Através do Aranhaverso $102 425 000 $47 000 000 $55 425 000 $389 945 978 $164 500 000 $225 445 978 3 A Pequena Sereia $52 690 000 $29 900 000 $22 790 000 $414 210 339 $185 400 000 $228 810 339 4 Velocidade Furiosa X $25 781 000 $20 581 000 $5 200 000 $652 784 395 $514 657 000 $138 127 395 5 The Roundup: No Way Out $12 389 674 $12 234 000 $155 674 $59 587 277 $59 106 000 $481 277 6 Guardiões da Galáxia Volume 3 $13 728 000 $6 700 000 $7 028 000 $805 900 769 $470 500 000 $335 400 769 7 Super Mario Bros. O Filme $7 888 000 $5 768 000 $2 120 000 $1 314 823 990 $744 661 000 $570 162 990 8 Boogeyman $11 117 000 $4 200 000 $6 917 000 $39 637 895 $14 900 000 $24 737 895 9 Godspeed $3 214 000 $3 214 000 - $161 282 100 $161 282 100 - 10 Castle In The Sky $2 509 200 $2 509 200 - $17 561 300 $17 561 300 -





Dados: ComScore