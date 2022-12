Trio português no Festival de Roterdão

Alexander David quis "propor a construção de uma realidade regida segundo regras infantis", num lugar onde "o conceito de idade adulta é rejeitado".







Vilamar, no concelho de Cantanhede, aldeia onde cresceu, foi o cenário do filme. “Começou tudo como um pequeno curso livre de verão dedicado à representação com crianças e adolescentes que casualmente apareceram, e que foi crescendo até se tornar um filme. Muita gente da terra envolveu-se em áreas diferentes, da produção à direção de arte e ao guarda-roupa, gerando-se uma dinâmica na comunidade, alargando perspetivas, dando origem a um novo sistema de produção cujos resultados não poderiam ter sido alcançados através de nenhum outro modelo", diz o realizador.