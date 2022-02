Uma "filha perdida" e a maternidade menos luminosa filmada por Maggie Gyllenhaal

Em 2021, «A Filha Perdida» venceu o prémio de melhor argumento no festival de Veneza. O CINEMAX acompanhou a conferência de Imprensa da realizadora e argumentista Maggie Gyllenhaal.







"Estas são verdades secretas sobre o universo feminino, de alguma forma isto é uma experiência pela qual muita gente passa, mas ninguem fala sobre isso. Eu senti-me muito reconfortada quando li sobre isto no livro. Estas são verdades secretas sobre a vida feminina, e eu gostei de poder falar sobre isso." Foi assim que Maggie Gyllenhaal se referiu ao livro de Elena Ferrante (publicado em 2006) que leu há alguns anos e que a deixou perturbada mas também reconfortada.







"Lembro-me de achar que aquela mulher era completamente louca, mas depois percebi que me identificava com ela, pensei: será que eu sou completamente louca? Ou será que de alguma forma aquilo relatava a experiência pela qual muitas e muitas pessoas passam, mas sobre a qual ninguém quer falar?"







No filme Olivia Colman é Leda, uma mulher de meia idade que durante umas férias solitárias à beira mar, relembra o passado e o facto de ter sido mãe muito jovem, e a decisão que tomou na altura de não deixar que a maternidade alterasse os planos da carreira e a sua vida pessoal.







Maggie Gyllenhaal, também ela mãe de duas raparigas, sentiu-se atraída pela história e pela ideia de partilhar com o mundo as pulsões mais intimas do que significa ser mãe. A história desafiante de Elena Ferrante foi o pretexto para se atrever a realizar, num processo que a atriz considera muito semelhante ao trabalho de um ator, "porque implica refletir sobre o que é a essência da história, e de que forma se relaciona connosco".







Da parte da escritora (cuja identidade permanece desconhecida por vontade da mesma), Maggie Gyllenhaal recebeu a autorização para avançar, mas com uma condição: "ela disse que sim, mas que o contrato ficava sem efeito se eu não dirigisse o filme. Fiquei cheia de medo, porque achava que podia ir passo a passo, primeiro escrever o argumento e depois ver o que acontecia. Mas por outro lado, achei que havia uma espécie de voto de confiança cósmico vindo do universo."