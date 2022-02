"Uncharted" ainda é o mais visto nos cinemas portugueses

"Uncharted" continua a ser o filme mais popular nos cinemas portugueses. No passado fim de semana foi visto por 46 897 espectadores, correspondente a mais de metade dos bilhetes vendidos.





O segundo mais visto, "Morte no Nilo" recebeu apenas 7 474 espectadores, e o terceiro, "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", o maior sucesso de bilheteira desde o início da pandemia, cumpre o 11.º fim de semana de exibição em #3 com 6 545 bilhetes vendidos.





Entre as estreias, a melhor foi o filme de animação "Um Susto de Família 2", em #5 com 5 370 espectadores, enquanto o favorito aos Óscares, "Belfast", passava despercebido com 5 301 espectadores.





Entre quinta e domingo, passaram pelos cinemas apenas 90 977 pessoas, quase 50 mil menos do que no fim de semana anterior.













BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Uncharted Big Picture 284 090 -41,6 1102 859 598 2 2 Morte no Nilo NOS Audiovisuais 41 775 -43,7 479 287 853 3 3 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa Big Picture 37 063 -28,7 417 3 674 644 11 4 Belfast Cinemundo 29 754 - 508 29 754 1 5 Um Susto de Família 2 NOS Audiovisuais 27 618 - 398 27 618 1 6 Marry Me - Fica Comigo Cinemundo 20 162 -55,0 298 174 414 3 7 Encanto NOS Audiovisuais 13 924 -31,3 143 821 217 14 8 Cantar! 2 NOS Audiovisuais 13 774 -39,2 140 762 709 13 9 Cyrano NOS Audiovisuais 8 732 - 308 11 189 1 10 Gritos NOS Audiovisuais 5 945 -46,8 72 275 657 6





ESPECTADORES