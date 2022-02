"Uncharted" domina fim de semana nos cinemas portugueses

"Uncharted" dominou a bilheteira nas salas portuguesas durante o fim de semana. Com 57% do total de entradas registadas de quinta a domingo, foi visto por 79 742 espectadores.



O líder anterior, "Morte no Nilo", desceu para #2 e recebeu apenas 12 871 espectadores, uma quebra de 31% em comparação com o fim de semana de estreia.



Após 10 semanas, "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" continua entre os da frente. Foi o terceiro mais visto com 9 284 bilhetes vendidos e passou os 600 mil espectadores confirmando ainda mais a posição como maior sucesso cinematográfico desde o início da pandemia.



Ainda muito dependente do sucesso de um único filme, a audiência nos cinemas voltou a crescer, e subiu para lá dos 100 mil espectadores pela primeira vez em semanas. Entre quinta e domingo o ICA contabilizou a passagem de 140 367 pessoas pelas salas nacionais.







BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Uncharted Big Picture 484 388 - 1203 484 388 1 2 Morte no Nilo NOS Audiovisuais 72 517 -33,2 689 227 708 2 3 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa Big Picture 52 015 -29,0 576 3 627 057 10 4 Marry Me - Fica Comigo Cinemundo 44 680 -30,6 600 143 800 2 5 Cantar! 2 Cinemundo 22 430 -15,8 216 746 682 12 6 Encanto NOS Audiovisuais 20 169 -2,2 179 804 925 13 7 O Homem Que Matou Don Quixote NOS Audiovisuais 15 093 - 279 17 443 1 8 Moonfall Cinemundo 12 246 -63,1 233 118 338 3 9 Gritos NOS Audiovisuais 11 177 -48,9 134 267 192 5 10 Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas NOS Audiovisuais 10 724 -47,0 173 115 339 4





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Uncharted Big Picture 79 742 - 1203 79 742 1 2 Morte no Nilo NOS Audiovisuais 12 871 -31,1 689 39 864 2 3 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa Big Picture 9 284 -28,3 576 605 745 10 4 Marry Me - Fica Comigo Cinemundo 7 922 -30,8 600 25 879 2 5 Cantar! 2 Cinemundo 4 447 -14,1 216 144 874 12 6 Encanto NOS Audiovisuais 3 887 -3,5 179 157 908 13 7 O Homem Que Matou Don Quixote NOS Audiovisuais 2 672 - 279 2 928 1 8 Moonfall Cinemundo 2 153 -61,2 233 19 728 3 9 Gritos NOS Audiovisuais 2 035 -47,8 134 46 989 5 10 Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas NOS Audiovisuais 1 929 -46,0 173 20 847 4





Dados: ICA