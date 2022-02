"Uncharted" já navega acima dos 100 milhões de dólares

Após ter chegado a 15 países no passado fim de semana, "Uncharted" continua bem lançado nas bilheteiras mundiais. A distribuição chega agora a 62 mercados e rendeu 99,5 milhões de dólares, com $44,2 saídos de uma sólida estreia na América do Norte (que pode ainda chegar aos 51 milhões dado que esta segunda-feira é feriado nos EUA). É o segundo sucesso consecutivo de Tom Holland e da Sony Pictures, após o brilharete de "Homem-Aranha".



Os resultados individuais para lá dos EUA foram liderados pela França $6,3M seguida da Austrália ($4M), Alemanha ($3,4M), Itália ($3,1M) e Coreia do Sul ($3M).



A adaptação do jogo de vídeo soma $132,2 milhões de dólares em receita mundial, até agora.



Já a seguir, vem a estreia na China. A expectativa é grande para saber como se comportará a primeira grande produção norte-americana lançada este ano naquele mercado asiático.





"Morte no Nilo", que estreou esta semana, passou completamente ao lado do interesse do público chinês. Foi somente o quarto mais visto com $5,9M, atrás das variadas produções locais que dominam o box office neste início de 2022. A adaptação de Agatha Christie dirigida e protagonizada por Kenneth Branagh foi #2 na tabela mundial com 26 milhões de dólares. Tem 75 milhões de dólares de receita mundial de bilheteira, até ao momento.







BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Uncharted $99 555 000 $55 400 000 $44 155 000 $132 155 000 $88 000 000 $44 155 000 2 Morte no Nilo $26 053 000 $19 800 000 $6 253 000 $74 880 032 $49 900 000 $24 980 032 3 The Battle At Lake Changjin II $19 662 000 $19 662 000 $580 862 000 $580 862 000 4 Too Cool To Kill $17 357 000 $17 357 000 $369 229 916 $369 229 916 5 Dog $16 263 048 $1 128 048 $15 135 000 $16 263 048 $1 128 048 $15 135 000 6 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa $15 300 000 $8 100 000 $7 200 000 $1 830 140 686 $1 060 000 000 $770 140 686 7 Cantar! 2 $13 168 000 $10 328 000 $2 840 000 $332 077 985 $184 719 000 $147 358 985 8 Nice View $11 225 000 $11 225 000 $187 871 000 $187 871 000 9 Marry Me - Fica Comigo $8 876 000 $5 196 000 $3 680 000 $35 935 665 $19 133 000 $16 802 665 10 Jackass Forever $7 240 000 $2 000 000 $5 240 000 $60 083 627 $13 300 000 $46 783 627





Dados: ComSCore