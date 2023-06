"Velocidade Furiosa X" é líder em Portugal pelo terceiro fim de semana consecutivo

"Velocidade Furiosa X" continua a ser o líder do box office português com 69 164 espectadores contabilizados entre quinta e domingo, de acordo com os dados do ICA.





É o terceiro fim de semana consecutivo na frente para o filme com Vin Diesel que soma 511 890 bilhetes vendidos nas salas nacionais.





"A Pequena Sereia" também repetiu a posição na tabela ao ser o segundo mais visto. Recebeu 56 673 espectadores e, após dois fins-de-semana, foi visto por 149 861 pessoas.





Melhor estreia da semana para "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", 3.º da tabela com 47 948 espectadores.





O trio da frente foi responsável por 83% da audiência nos cinemas entre quinta e domingo.





"Boogeyman", o quarto mais visto, recebeu apenas 8 888 espectadores.





Nestes quatro dias, passaram pelas salas de cinema portuguesas 209 914 pessoas.











BOX OFFICE

Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana 1 Velocidade Furiosa X Cinemundo € 430 436 -46,6 1 413 € 3 232 182 3 2 A Pequena Sereia NOS Audiovisuais € 335 782 -22,7 1 168 € 888 557 2 3 Homem-Aranha: Através do Aranhaverso Big Picture € 293 608 - 1 078 € 293 608 1 4 Boogeyman NOS Audiovisuais € 53 452 - 604 € 53 452 1 5 Guardiões da Galáxia Volume 3 NOS Audiovisuais € 46 558 -47,5 375 € 1 263 862 5 6 Super Mario Bros. O Filme Cinemundo € 31 911 -34,2 283 € 2 452 714 9 7 Mavka: A Alma da Floresta Cinemundo € 7 837 -30,1 63 € 174 523 5 8 O Mundo da Lua NOS Audiovisuais € 6 498 - 16 € 76 796 8 9 Velozes & Traquinas: A Grande Corrida na Neve NOS Audiovisuais € 5 561 - 13 € 63 813 8 10 Cavaleiros do Zodíaco Big Picture € 5 099 -70,1 109 € 27 987 2





ESPECTADORES

Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana 1 Velocidade Furiosa X Cinemundo 69 164 -45,9 1 413 511 890 3 2 A Pequena Sereia NOS Audiovisuais 56 673 -22,5 1 168 149 861 2 3 Homem-Aranha: Através do Aranhaverso Big Picture 47 948 - 1 078 47 948 1 4 Boogeyman NOS Audiovisuais 8 888 - 604 8 888 1 5 Guardiões da Galáxia Volume 3 NOS Audiovisuais 7 723 -48,3 375 216 115 5 6 Super Mario Bros. O Filme Cinemundo 5 965 -33,4 283 438 780 9 7 O Mundo da Lua NOS Audiovisuais 1 961 - 16 15 914 8 8 Velozes & Traquinas: A Grande Corrida na Neve NOS Audiovisuais 1 711 - 13 13 772 8 9 Mavka: A Alma da Floresta Cinemundo 1 652 -20,2 63 34 215 5 10 Cavaleiros do Zodíaco Big Picture 866 -70,1 109 4 814 2





Dados: ICA