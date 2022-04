Vincent Lindon preside ao júri do 75º Festival de Cannes

A seu lado estarão Rebecca Hall, atriz britânica que se estreou na realização com o muito elogiado "Passing"; a atriz indiana Deepika Padukone; Noomi Rapace, também atriz, da Suécia; Jasmine Trinca, italiana, atriz e realizadora; Asghar Farhadi, realizador iraniano, diversas vezes premiado em Cannes, a ultima das quais em 2021, com "Um Herói", vencedor do Grande Prémio; Ladj Ly, realizador, ator e argumentista francês vencedor do Prémio do Júri em 2019 com "Os Miseráveis"; Jeff Nichols, realizador norte-americano; e Joachim Trier, realizador norueguês.







A edição deste ano do Festival de Cannes tem lugar de 17 a 28 de maio.