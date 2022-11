"Wakanda Para Sempre" passa os 500 milhões de dólares no box office mundial

No segundo fim de semana nas salas, "Wakanda Para Sempre" passou os 500 milhões de dólares em receita mundia de bilheteira. Isto, apesar da descida forte de 67% na América do Norte. A continuação de "Black Panther" manteve a liderança do box office mundial ao acrescentar $137,1M à contabilidade total.





Seguiu-se "O Menú", a comédia de terror de Mark Mylod com Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult. Com ambições bem mais modestas, estreou com $15,2M, um resultado aceitável para uma produção deste género.





BOX OFFICE

Fim de semana (USD) Total (USD) # TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA 1 Black Panther: Wakanda para Sempre $137 100 000 $69 800 000 $67 300 000 $546 292 647 $258 300 000 $287 992 647 2 O Menú $15 200 000 $6 200 000 $9 000 000 $15 200 000 $6 200 000 $9 000 000 3 Detective Conan: The Bride of Halloween $11 389 400 $11 389 400 - $98 604 000 $98 604 000 - 4 Black Adam $9 580 000 $5 100 000 $4 480 000 $366 164 608 $209 200 000 $156 964 608 5 The Chosen Season 3: Episode 1 & 2 $8 285 362 $65 600 $8 219 762 $8 285 362 $65 600 $8 219 762 6 O Amigo Crocodilo $4 400 000 $2 500 000 $1 900 000 $78 271 784 $35 100 000 $43 171 784 7 Bilhete Para o Paraíso $4 268 000 $1 068 000 $3 200 000 $157 098 235 $95 542 000 $61 556 235 8 The Tipping Point $3 830 070 $3 830 070 - $16 532 000 $16 532 000 - 9 Decibel $3 046 000 $3 046 000 - $3 101 000 $3 101 000 - 10 Ela Disse $2 822 000 $572 000 $2 250 000 $2 822 000 $572 000 $2 250 000





Dados: ComScore