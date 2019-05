42 golos ... 17 anos depois

RTP Comentários 07 Mai, 2019, 09:12 / atualizado em 07 Mai, 2019, 09:13 | 1.ª Liga

42 (!) QUARENTA e DOIS GOLOS numa jornada ... FANTÁSTICO!



- Foi apenas a 2ª vez neste milénio que tal aconteceu ... 42 ou mais golos numa jornada (!)



- A única vez tinha sido em Maio 2002, com ... 43 golos (!)





- Mesmo com tantos golos 3 equipas não marcaram nesta jornada, O Braga, o Aves e o Vitória FC.





- Sporting com 8 foi o maior responsável.





- Bruno Fernandes fez hat-trick.



- 17 anos depois voltámos a ter 42 golos numa jornada.



Os recordes (40 ou mais golos) deste século:



1º- Maio 2002 - 43 golos

2º - Maio 2019 – 42 golos

3º- Dezembro 2015 - 40 golos



Vamos recordar aqui quem marcou os 43 golos (há 17 anos):



- BARATA - 5 GOLOS (Sp Braga)

- Manu, Rutesky e Ramires (Alverca)

- Hugo Cunha e Fangueiro (V.S.C.)

- Jaques-3 e Eder (U. Leiria)

- Gaucho-2, Kenedy (Marítimo)

- Mantorras-2 (Benfica)

- Neca-2 e Wilson (Belenenses)

- Figueiredo e Hanuch (Santa Clara)

- Hassan-2, Carlos Costa (Farense)

- Manoel-2 (Gil Vicente)

- Marco Cláudio e Toy (Salgueiros)

- Prokopenko (Varzim)

- Petit, Frechaut, Alex Goulart e Martelinho (Boavista)

- Hugo Henrique (V.F.C.)

- Fary (Beira Mar)

- Leonardo (Paços de Ferreira)

- Deco e McCarty (FC Porto)

- Jardel-2 (Sporting)



CURIOSIDADES DESSA JORNADA:



- Jaques (União Leiria) fazia o golo 800 desse campeonato;

- Barata (Sp. Braga) - o único a fazer 5 golos num jogo;

- Farense marcava pela 1ª vez 3 golos numa jornada

- Todas as equipas marcavam no campeonato pela 1ª vez

- McCarty fazia 9 golos em 4 jornadas seguidas

- o campeonato acabava com 818 golos (era batido o recorde de TODOS os campeonatos, desde a sua criação em 1934/35)



Alverca ... U.Leiria ... Salgueiros... Beira Mar ... SAUDADES!