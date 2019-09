7.ª jornada: números e curiosidades

RTP Comentários 27 Set, 2019, 10:13 / atualizado em 27 Set, 2019, 10:13 | 1.ª Liga

- Estão marcados até ao momento 142 golos (45 de jogadores portugueses).



- Pizzi (Ben) e Zé Luís (Por) são os melhores marcadores deste campeonato (6).



- Zé Luis e Taremi os únicos a fazer "hat-trick" neste campeonato.



- Pizzi (Ben) já bisou por duas vezes.



- Bruno Moreira (RA) marcou nas últimas 3 jornadas



- Benfica e FC Porto têm os melhores ataques com 15 golos.



- Benfica tem a melhor defesa, com 2 golos sofridos.



- 22 grandes penalidades assinaladas (17 convertidas).



- 19 cartões vermelhos mostrados, em 54 jogos.



- 0-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 8 vezes.



- Estádio com mais golos – Rio Ave - 14 golos. (média de 4,6)



- Estádio com menos golos - Bonfim - 1 golo.







O que vai acontecer na 7.ª jornada:





- Vitor Oliveira (GV) vai completar 400 jogos na I LIGA como treinador no escalão principal



- Benfica recebe o Vitória FC pela 16ª época consecutiva



- FC Porto vai a Vila do Conde pela 12ª época consecutiva





- Sporting viaja à Vila das Aves pela 3ª época consecutiva.





- O líder Famalicão recebe o Belenenses 26 anos depois.





- O Boavista recebe o Tondela pela 5ª época consecutiva (subiram juntos)





- O duelo dos M's deste campeonato, Marítimo-Moreirense





- O Santa Clara - Gil Vicente ... 17 anos depois.





- O Paços a visitar o seu terreno "preferido", vai a Guimarães, o local onde tem mais vitórias quando joga fora.





- O Portimonense - Sp. Braga pelo 3º ano consecutivo



- A estreia de Silas pelo Sporting. (3º treinador dos leões esta época)





O que poderá acontecer nesta jornada:



- O Famalicão continuar líder pela 4.ª jornada consecutiva



- O Boavista ver a cartolina amarela pela 52.ª jornada consecutiva.



- O Benfica chegar ao seu 450.º empate no escalão principal.



- O regressado Famalicão continuar invicto no campeonato.



- O FC Porto marcar pela 21.ª jornada consecutiva.



- O Vitória FC marcar o seu primeiro golo fora de casa.



- O Boavista somar a 11.ª jornada consecutiva sem perder.



- O Sporting somar a 10.ª jornada consecutiva a sofrer golos.



- O Desp. Aves continuar a marcar em todas as jornadas.



- O Gil Vicente chegar aos 300 minutos sem marcar golos.





- O Vitória FC chegar aos 400 (!) minutos sem sofrer golos



- O Belenenses SAD chegar ao seu 3400.º golo no escalão principal (tem 3397)



- O Rio Ave chegar à sua 250ª vitória na 1ª liga





- O FC Porto ter o seu primeiro golo português.





- O Braga voltar às vitórias 6 jornadas depois (!)





Séries em aberto à entrada para a 7.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Gil Vicente – 280 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo: Vitória FC - 380 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Belenenses SAD – 270 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Vitória FC – 180 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo em casa: Vitória FC – 360 minutos



- Não sofre golos há mais tempo fora: Boavista – 255 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 20 jornadas (vem da época passada).



- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Sporting – 9 jornadas (vem da época passada).



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Sp. Braga - 5 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Benfica - 15 jornadas. (vem da época passada)



- Mais jornadas sem perder: Boavista - 10 jornadas. (vem da época passada)



- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 5 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Boavista - 2 jornadas.



- Mais derrotas consecutivas: Desp. Aves - 4 jornadas.







Séries "incríveis":



- Boavista vê cartões há 51 jornadas consecutivas.



- Estádio do Benfica não vê um 0-0 há 4 anos e 5 meses (22 abril 2015).



- Benfica - Não empata um jogo há 15 jornadas.



- Cláudio Ramos joga há 80 jornadas consecutivas sem falhar um segundo de campeonato.



- Sérgio Conceição - Está há 74 jornadas consecutivas como treinador do FC Porto (o treinador há mais tempo no mesmo clube).



- Vitória FC não sofre golos há 380 minutos





- Sporting sofre golos há 9 jornadas consecutivas







Curiosidades:



- 54 jogos até ao momento, 19 vitórias para as equipas visitadas e 19 vitórias para as equipas visitantes (16 empates).



- Cláudio Ramos (Tondela) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (80jornadas), são 7200 minutos consecutivos.





Sabia que:



- 3 equipas poderão ser líderes no final da jornada 7? Famalicão, FC Porto e Benfica.



- João Pedro Sousa (Fam) ainda não perdeu na sua estreia como treinador?



- O Vitória SC já utilizou 26 jogadores neste campeonato?



- Vitor Oliveira, treinador do Gil Vicente, vai completar 400 jogos como treinador no escalão principal?



Destaque:





- Vitor Oliveira completa esta semana 400 jogos no escalão principal. Começou a carreira como treinador jogador há 40 anos, no Famalicão-2 Braga-2 (e até marcou um golo neste jogo de estreia). 40 anos depois ... 10 clubes ... 400 jogos