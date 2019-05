85.º Campeonato Nacional: Números e Curiosidades

RTP Comentários 21 Mai, 2019, 10:34 / atualizado em 21 Mai, 2019, 10:34 | 1.ª Liga

CURIOSIDADES



- Foi o 19.º campeonato do séc. XXI.



- Últimos 12 anos, 6 vitórias do Benfica e 6 do FC Porto.



- Santa Clara regressou ao escalão principal 15 anos depois.



- Nacional regressou 1 ano depois… mas por pouco tempo.



- Foi o 6º ano consecutivo que o campeonato teve 18 equipas.



- Belenenses SAD mudou-se do Restelo para o Jamor.



- Tondela continua com o estatuto dos 3 grandes, nunca desceram da I para a II Liga.



- Algarve foi representado pelo 2.º ano consecutivo (Portimonense).



- Não houve estreias na I Liga neste campeonato.



- No Marítimo-Santa Clara o jogo foi arbitrado por um árbitro de 2.ª categoria (o avião não levantou voo com o árbitro principal).



- Em Chaves o árbitro assistente teve de ir a meio do jogo à casa de banho.



- Casillas sofreu um enfarte e pondera o final da carreira.



- Nuno Pinto teve de parar devido a problemas de saúde, mas… regressou na última jornada do campeonato.



OS CARTÕES AMARELOS



Duas equipas viram cartões amarelos em TODAS as jornadas (!)



- Boavista e Santa Clara viram cartões amarelos nas 34 jornadas (!)



- E apenas três equipas chegaram aos 100 cartões amarelos no campeonato: Vitória FC (101); Boavista (100) e Sporting (100).



- FC Porto (62) foi a equipa com menos cartões.



- Mais jornadas sem ver amarelos - Benfica (7), Porto (6) e Vitória SC (5).



- As equipas que mais cartões amarelos viram num jogo - Tondela (8) (em casa com Feirense) e Rio Ave (8) (em Chaves).



- Cinco jogos terminaram sem qualquer cartão:



Tondela - Moreirense (Tiago Martins)







Porto - Nacional (Rui Costa)





Sporting - Rio Ave (Luis Godinho)





Vitória SC - Desp. Aves (Manuel Mota)





Benfica - Portimonense (Artur Soares Dias)









- O Sporting voltou a marcar 8 golos numa jornada ... 35 anos depois.



- Santa Clara esteve 400 minutos consecutivos sem sofrer golos, recorde do clube.



- O Estádio da Luz completou 4 anos sem 0-0 (!)



- Pela 1ª vez na sua história o Tondela marcou 5 golos no escalão principal.



- Moreirense e Santa Clara conseguiram as melhores classificações de sempre da sua história.



- José Mota chegou aos 400 jogos como treinador na I liga.



- Benfica marcou 53 golos portugueses, há 35 anos que tal não acontecia.



- Cláudio Ramos (Tondela) completou duas épocas consecutivas a jogar, sem falhar um único segundo. (2016/17 – 6 jogos, 2017/18- 34 jogos, 2018/19- 34 jogos). São 74 jogos consecutivos (!)



- 28 anos depois o Benfica voltou a vencer no Dragão e Alvalade.







- Maxi Pereira chegou aos 300 jogos na I liga (FC Porto e Benfica). O jogador da actualidade com mais jogos.- Tarantini realizou a sua 11ª época pelo Rio Ave (!).- Jonas chegou aos 111 golos, o melhor marcador dos jogadores no activo.- Voltámos a ter uma jornada com 42 golos … 17 anos depois.- E pela 1ª vez neste milénio tivemos duas jornadas consecutivas (32ª e 33ª) com 40 ou mais golos.- Na jornada 3 … TODAS as equipas marcaram (Há 7 anos que tal não acontecia).- 55 anos depois o Benfica voltou a marcar 103 golos.- E 51 anos depois o Benfica voltou a vencer o campeonato, mudando de treinador a meio da época.- Marítimo somou 5 derrotas consecutivas… 5 anos depois.- Desp. Chaves somou 8 derrotas consecutivas… pela 1.ª vez na sua história.- Feirense bateu o recorde negativo de sempre, de jornadas sem vencer, foram 31 jornadas sem ganhar.- Belenenses SAD – Moreirense teve 298 espectadores (a pior assistência do campeonato).- Portimonense voltou a vencer por 5-1 … 31 anos depois.- Voltou a haver um 10-0 na I Liga ... 55 anos depois.