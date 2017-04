A. Figueiredo: Há quatro finais para Benfica e FC Porto

Mário Aleixo - RTP 28 Abr, 2017, 12:17 / atualizado em 28 Abr, 2017, 12:20 | 1.ª Liga

O desafio surge numa altura em que o Estoril está livre da descida de divisão e Benfica e FC Porto lutam pela conquista do título de campeão nacional.



“Águias” e “dragões” estão separados por três pontos com vantagem para os encarnados quando faltam jogar quatro jornadas.



O ex-vice presidente do clube da Luz, entrevistado pelo jornalista Eduardo Gonçalves, lembrou que as “finais” são para as duas equipas e não só para o benfiquistas como publicamente se tem feito crer e concretizou: “O nosso adversário (FC Porto) também tem jogos difíceis, não é com palavras que se joga e tem feito o que sabe e o que pode e não é muito”.





Em resposta às críticas que tem surgido do lado dos portistas de alegados favorecimentos da arbitragem António Figueiredo fez questão de recordar: “O Benfica segue na frente há quase 30 jornadas, já teve sete pontos de vantagem sobre o FC Porto e nove jogadores lesionados, sete dos quais titularíssimos. Não houve facilidades”.Ainda tendo na mente as críticas dos “dragões” o antigo diretor do Benfica fez questão de sublinhar: “Não será à custa do Estoril que o Benfica triunfará. Há quatro finais para disputar, autênticas finalíssimas, mas os jogos não são só contra um adversário mas contra muita gente”.Sobre o encontro entre Benfica e Estoril o ex-dirigente perspetivou: “O Estoril não vai à Luz fazer figura de corpo presente. Vai lutar por um resultado. Vai ser muito difícil”.Com ligações aos dois clubes António Figueiredo finalizou a desejar uma vitória do Benfica desta forma explicada: “O Estoril já se livrou da descida de divisão. O que pesa mais agora é a vitória do Benfica na tentativa de chegar a um tetra que é um feito histórico”.