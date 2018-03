A Liga Europa não é preocupação para mim, Miguel Cardoso

Lusa Comentários 29 Mar, 2018, 16:40 | 1.ª Liga

Na antevisão do jogo de sexta-feira, frente ao Estoril Praia, da 28.ª jornada do campeonato, o treinador da formação vila-condense, que segue na quinta posição da prova, disse que não será a classificação final "a apagar tudo o que já foi feito".



"Não vou permitir que qualquer coisa que aconteça nesta reta final do campeonato seja considerada um insucesso. No início da época falou-se que o objetivo era andar nos oito primeiros lugares, e até agora nunca baixámos de sétimo. Não vai ser a classificação final que apaga tudo o que já foi feito", completou o treinador, dizendo ainda que a Liga Europa "não é uma preocupação".



Miguel Cardoso já tinha mencionado que a valorização do clube e dos seus jogadores foi um dos objetivos traçados pelo Rio Ave para esta temporada, vincando que o foco para as derradeira sete jornadas da I Liga será "no jogo seguinte".



"O importante é sermos ambiciosos em cada jogo, e o que tenho ouvido dos meus jogadores, é que há uma preocupação muito grande pelo próximo jogo. Só uma equipa competente e com regularidade conseguirá cumprir os objetivos", completou.



Em relação ao duelo de sexta-feira com o Estoril Praia, atual 18.º e último classificado do campeonato, o treinador do conjunto da foz do Ave prevê "um jogo com elevado grau de dificuldade".



"Tenho dificuldade em perceber a relação entre a qualidade da equipa, e dos jogadores, do Estoril com o momento que atravessa na tabela classificativa", começou por dizer.



"É um adversário que tem alternado coisas muito boas com resultados menos positivos, mas é uma equipa que demonstra qualidade. Espero um jogo difícil", justificou.



Para colmatar essas dificuldades, Miguel Cardoso quer um Rio Ave "empenhado, concentrado e consciente do momento" e que consiga mostrar a estabilidade que tem vindo a protagonizar.



"Todas as equipas tem tido momento bons e maus, mas o importante e manterem-se estáveis. Espero um Rio Ave capaz de andar nessa bitola de estabilidade, pois apesar de haver apenas sete jogos é normal que possa haver oscilações de resultados".



Como habitualmente, o treinador dos vila-condense não vai divulgar a lista de convocados, que já pode integrar Francisco Geraldes, Gelson Dala, Lionn e Tarantini, que regressam após impedimentos diversos.



Sem lesões nem castigos, o plantel do Rio Ave está na máxima força para esta partida.



O Rio Ave, quinto classificado, com 40 pontos, recebe na sexta-feira o Estoril Praia, que segue em último, com 22, em jogo agendado para as 18h15.