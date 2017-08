Abel Ferreira chama Sequeira e Neto para deslocação às Aves

Lusa 19 Ago, 2017, 21:31 | 1.ª Liga

É a estreia do lateral-esquerdo Sequeira (ex-Nacional) nas convocatórias do técnico minhoto, enquanto a chamada do jovem Neto é um regresso.



Abel Ferreira não vai poder contar com Hassan, devido a lesão, nem com Dyego Sousa, castigado nas provas internas.



Marafona, Tiago Pereira, Ricardo Ferreira e Wilson Eduardo continuam lesionados e também ficam de fora.



Desportivo das Aves, 16.º classificado com um ponto, e Sporting de Braga, oitavo com três, defrontam-se no domingo, às 20:00, no Estádio do Desportivo das Aves, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.