Abel Ferreira com queda para treinador há muito tempo

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Set, 2018, 12:24 / atualizado em 26 Set, 2018, 12:24 | 1.ª Liga

Os números mostram que após as cinco primeiras jornadas o Sp. Braga é o segundo dos candidatos com maior aproveitamento dos remates (18 por cento).



Os bracarenses de Abel Ferreira criam oportunidades de golo q.b. e é a segunda equipa do campeonato com maior percentagem de eficácia nos remates (18%), atrás do FC Porto (21%).





Tonel, companheiro de Abel Ferreira desde os tempos do Sporting de Paulo Bento, em declarações à Antena 1, não tem dúvida de que o atual treinador do Sp. Braga é o homem ideal para liderar a equipa minhota e explicou: “Tem uma ideia e um rumo. É um líder sério e com princípios. Tem uma ideia de jogo ganhadora”.









O antigo defesa central antevê um futuro risonho a Abel e disse porquê: “Está num clube que lhe dá condições. Acredito que esta época a equipa se possa intrometer na luta por alguma coisa, andará perto dos ‘grandes’ ou no meio deles. Tem treinador, jogadores e estrutura”.Tonel foi colega de quarto de Abel ainda no Sporting e recordou: “Partilhei com ele muita coisa. Conversávamos sobre situações que aconteciam e ele já se colocava muito no papel de treinador. Isto que ele tem feito não é surpresa, o perfil já o tinha”.O Sp. Braga desloca-se no próximo domingo ao terreno do Belenenses, em jogo da sexta jornada do campeonato, depois de já saber os resultados dos principais adversários Benfica, FC Porto e Sporting.