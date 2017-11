Abel Ferreira diz que eliminação da Taça não afeta meta europeia

Lusa 22 Nov, 2017, 16:43 | 1.ª Liga

Os minhotos perderam em Vila do Conde, no sábado (1-0), com o Rio Ave, mas para o técnico a equipa ‘arsenalista’ "já deu provas mais do que uma vez que é equilibrada e sabe abrir o ‘livro’ de cada competição".



"Agora é o [livro] da Liga Europa, estudamos bem a lição e queremos cumprir o objetivo de passar à fase seguinte, sabendo das dificuldades que vamos ter com um adversário que nos vai exigir competência, rigor e organização", disse na conferência de imprensa de antevisão.



A meta dos 10 pontos colocada por Abel Ferreira pode ser atingida já diante dos alemães, o que garantiria a qualificação para os 16 avos de final da prova, mas o treinador notou que, além desta, ainda há outra oportunidade, na última ronda, com o Basaksehir (na Turquia).



"Sempre disse que este era um grupo muito equilibrado, com três equipas provenientes da Liga dos Campeões. Estamos na luta e queremos aproveitar jogarmos em casa, juntos dos nossos adeptos", afirmou.



O Sporting de Braga já bateu o Hoffenheim, na Alemanha, por 2-1, mas Abel Ferreira frisou que este "será um jogo de características diferentes", ainda que reconhecendo a "vantagem de jogar em casa".



O técnico tem apostado nos últimos jogos em três médios, com Fransérgio, a quem garantiu a titularidade quinta-feira, a assumir tarefas mais ofensivas.



"Mantemos a mesma estrutura com um jogador de características diferentes, ele dá equilíbrio à equipa, aumenta a pressão na primeira fase de construção do adversário, tem forte chegada à área contrária e cria duas ou três oportunidade de golo por jogo", explicou.



O jogador brasileiro lembrou que já jogou nessa posição no Marítimo e que "o Braga entra sempre para vencer".



"Essa é a mentalidade do presidente, primeiro, e do treinador depois e, por isso, o grupo também tem que a ter. O Braga só entra para vencer", reforçou.



Fransérgio chegou esta temporada a Braga e é já um dos ‘capitães’, "sinal de confiança do treinador e do grupo" que "aumenta a responsabilidade dentro e fora de campo" e que quer retribuir no relvado.



Os jogos em Alvalade, com o Sporting (2-2), e em Vila do Conde, com o Rio Ave (1-0), mereceram críticas dos minhotos às arbitragens, mas treinador e jogador querem dar resposta dentro de campo.



"Temos que nos focar no que controlamos, por muito que me custe olhar para as imagens só tenho que por uma pedra em cima do assunto e seguir em frente", disse Abel Ferreira.



Já para Fransérgio, "o grito de revolta da equipa é dentro de campo: temos de chegar e vencer".



Sporting de Braga, segundo classificado, com sete pontos, e Hoffenheim, terceiro, com quatro, defrontam-se às 20h05 de quinta-feira no estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo inglês Andre Marriner.