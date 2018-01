Abel Ferreira espera dificuldades apesar do mau momento do Aves

Lusa 29 Jan, 2018, 15:48 | 1.ª Liga

O Desportivo das Aves está em 16.º lugar, com os mesmos 14 pontos do que o 17.º, o Vitória de Setúbal, este já em zona de despromoção, e não vence há seis jornadas (cinco derrotas e um empate).



"O futebol português é muito bem visto em todo o mundo e isso deve-se à qualidade dos treinadores e jogadores portugueses que, com menos recursos, conseguem competir com equipas que têm mais. Qualquer jogo é duro e difícil, mas quem está mal, não quer dizer que não tenha recursos, isso é notório no nosso campeonato", avisou.



Abel Ferreira quer ver repetida a entrada forte no último jogo (aos 10 minutos vencia em Portimão por 2-0), ainda que não saiba ao certo que adversário esperar dada a mudança de treinador na última semana, com a entrada de José Mota.



"[Uma equipa mais defensiva] Pode ser um dos planos de jogo, mais em contenção, mas temos que estar preparados para o contrário também, que venha pressionar a nossa primeira fase de construção e temos que ter recursos para desmontar essa teia, sendo fiéis à nossa identidade, uma equipa que utiliza o ataque organizado", disse.



Para o técnico ‘arsenalista', o "segredo está em controlar as transições do adversário, ser forte e dinâmico na circulação da bola para desorganizar e criar espaço na defesa contrária e finalizar as oportunidades".



Abel Ferreira não pode contar com Vukcevic, castigado, e revelou que André Horta vai ser titular na terça-feira.



O mercado fecha na quarta-feira e o técnico diz ficar satisfeito se o plantel se mantiver tal como está.



"Só espero que o fim do mês chegue rapidamente. Os jogadores têm tido um comportamento exemplar", assinalou.



Os bracarenses deslocam-se no sábado ao ‘Dragão' para defrontar o FC Porto, na 21.ª jornada, mas Abel Ferreira quer a atenção apenas no próximo jogo, tendo ainda comentado a recente mudança no comando técnico da equipa B (saída de João Aroso e entrada de Wender Said).



"Este é um clube grande, com uma estrutura competente, que sabe o que é melhor a cada momento e há que acreditar no que se está a fazer. O futebol tem muito que ver com os resultados, espero que as coisas corram de forma natural e um bocado mais de sorte, porque não se pode criar tantas oportunidades e não as concretizar. O objetivo da equipa B é potenciar jogadores para a equipa principal, como o Tiago Sá e o Xadas", disse.



O Sporting de Braga, quarto classificado, com 40 pontos, e o Desportivo das Aves, 16.º, com 14, defrontam-se na terça-feira, às 19h00, no Estádio Municipal de Braga.